0553 313 94 23

Çeşme’de gezi teknelerinden zafer turu

İzmir’in Çeşme ilçesinde günlük gezi turları düzenleyen tekneler, 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle bayraklarla donattığı tekneleriyle denize açıldı.

30 Ağustos 2019 Cuma 15:30
Çeşme’de gezi teknelerinden zafer turu

İzmir’in Çeşme ilçesinde günlük gezi turları düzenleyen tekneler, 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle bayraklarla donattığı tekneleriyle denize açıldı.


Yaz sezonu boyunca Çeşme-Eşek Adası arasında günübirlik tur düzenleyen işletmeler, 30 Ağustos Zafer Bayramını anlamlı bir şekilde kutladı. Günübirlik turlara katılanlara Atatürk resimli t-shirt dağıtarak farkındalık oluşturan tur şirketleri, teknelerini de özel olarak hazırlattıkları Türk bayrakları ile donatarak denize açıldı.


Teknelerinde çaldıkları 10. Yıl Marşı ile denize açılan tekneler, Çeşme körfezinde adeta geçit töreni yaptı. Çeşme Denizciler Derneği Başkan Yardımcısı Köksal Hantal, yaptığı açıklamada, 30 Ağustos Zafer Bayramının ülke için önemine vurgu yaparak, "Kurtuluşumuzun mimarı Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk’ü, silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi saygı ve minnetle anıyoruz. 30 Ağustos Zafer Bayramımızın 97. yıl dönümü kutlu olsun. Çeşme’de bugüne özel teknelerimizi bayraklarla donatarak denize açılıyoruz. Müşterilerimizle birlikte bu anlamlı günün anısına marşlarımızla, bayraklarımızla bu coşkuyu hep beraber yaşayacağız" şeklinde konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 30 Ağustos 2019 Cuma 15:30
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Basketbol: 16 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası
    1. Basketbol: 16 Yaş Altı Kızlar Avrupa..
    2. The International Dota 2 Turnuvası’nın..
    3. Ahlat, 1071 kutlamalarında ana..
    4. Aydın'da villaya uyuşturucu operasyonu
    5. "Gruptan çıkacağımıza inanıyoruz"
    6. Başkan Sarıkurt, Kazımiye..
    7. Başkan Yüksel: "Tarihi zaferlerle dolu..
    8. Candan Karlıtekin kimdir? Candan..
    9. Team OG, espor turnuvasında 15 milyon..
    10. Fethiye Belediye Başkanı Karaca’dan..
    11. Bursaspor’da transfer şov
    12. Yukatel Denizlispor, Göztepe maçına..
    13. Su kayağı tutkunları nefes kesecek
    14. Özgür Bakan: "İneklerinizi kesime..
    15. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zelenskiy ile..
    16. Başakşehir, Danijel Aleksic’i..
    17. Fenerbahçe’de Trabzonspor maçı..
    18. Erol Aslan Cebeci kimdir? Erol Cebeci..
    19. Bahçeli'den önemli açıklamalar
    20. Kadın milli futbolcular, 30 Ağustos..
    21. Fenerbahçe'den bir transfer daha!
    22. Johnson'dan parlamentonun tatil..
    23. Emniyet'te yeni atamalar! 42 müdürle..
    24. Plak Atışları Avrupa Şampiyonası
    25. 12 Dev Adam belli oldu
    26. Mehmet Tekelioğlu Kimdir? Mehmet..
    27. Talas’ta 30 Ağustos Konseri
    28. Denizli'de tüfekle öldürülen genç..
    29. Harran’da Gastronomi Merkezi ve..
    30. Danijel Aleksic, Medipol Başakşehir'de
    Cumhurbaşkanı Erdoğan Beşir Atalay ile görüştü
    Cumhurbaşkanı Erdoğan Beşir Atalay ile görüştü
    AK Partili isimden Davutoğlu’na sert tepki! ‘Sen dünyanın en güvenilmez adamısın’
    AK Partili isimden Davutoğlu’na sert tepki! ‘Sen dünyanın en güvenilmez adamısın’
    Sözleri çok konuşulmuştu! Davutoğlu kimi kastettiğini açıkladı
    Sözleri çok konuşulmuştu! Davutoğlu kimi kastettiğini açıkladı
    İmamoğlu'nun Diyarbakır'da kimle görüşeceği ortaya çıktı
    İmamoğlu'nun Diyarbakır'da kimle görüşeceği ortaya çıktı
    İmamoğlu’nun adaylığı o skandal toplantıda kesinleşmiş!
    İmamoğlu’nun adaylığı o skandal toplantıda kesinleşmiş!

    Günün Karikatürü

    30 Ağustos 2019
    Beyaz Saray'dan Erdoğan açıklaması
    Beyaz Saray'dan Erdoğan açıklaması
    5 milyon emekli bekliyor! Maaşlar 550 TL artacak
    5 milyon emekli bekliyor! Maaşlar 550 TL artacak