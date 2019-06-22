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Çeşme’de dereden gelen kötü koku isyan ettirdi

İzmir’in Çeşme ilçesindeki Şifne Mahallesi Bahçelaki bölgesinde oturan vatandaşlar, sıcakların artması ile bölgede bulunan dereden gelen koku ve sivrisineğe isyan etti.

22 Haziran 2019 Cumartesi 14:13
Çeşme’de dereden gelen kötü koku isyan ettirdi

İzmir’in Çeşme ilçesindeki Şifne Mahallesi Bahçelaki bölgesinde oturan vatandaşlar, sıcakların artması ile bölgede bulunan dereden gelen koku ve sivrisineğe isyan etti.


Çeşme’deki Bahçelaki Deresi’ndeki pislik ve ağır koku, Şifne Mahallesi’ndeki vatandaşları isyan ettirdi. Gündüz kokudan, gece de sineklerden evden çıkamaz hale geldiklerini dile getiren Şifne Mahallesi sakinleri, “Bu sorun yaklaşık 10 yıl önce başladı. Reisdere’nin arıtma sularına şimdi de TOKİ’nin suları eklenince Şifne’de yaşayamaz hale geldik. Yetkililer bu soruna bir an önce çözüm bulsunlar” diyerek tepkilerini dile getirdiler.


Çevre sakinleri yaptıkları açıklamada, "Burada yaşananlar toplumsal bir yara haline geldi. Yüzlerce aile mağdur durumda. Bu iş İZSU’nun yapacağı sağlıklı bir çalışma ile çözülür. Bizler yazlıkçı olarak kendi evimizin balkonunda oturamıyoruz. Hem sinek hem de koku, yaz tatilini çekilmez bir hale getiriyor. Çocuklarımız her an hastalık kapma riski ile karşı karşıya. Yetkililer lütfen bu konuyu bir an önce çözüme kavuştursunlar. Termal suları ile ünlü Şifne’nin bu görüntü ile anılması Çeşme turizmi adına çok üzücü" diye aktardı.

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Haber Tarihi: 22 Haziran 2019 Cumartesi 14:13
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