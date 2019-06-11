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Çeşme’de, bayramda 6 bin 500 kişiye sağlık hizmeti verildi

Çeşme Alper Çizgenakat Devlet Hastanesi’nde, 9 günlük bayram tatilinde yaklaşık 6 bin 500 kişiye sağlık hizmeti verildiği açıklandı.

11 Haziran 2019 Salı 10:48
Çeşme’de, bayramda 6 bin 500 kişiye sağlık hizmeti verildi

Çeşme Alper Çizgenakat Devlet Hastanesi’nde, 9 günlük bayram tatilinde yaklaşık 6 bin 500 kişiye sağlık hizmeti verildiği açıklandı.


Çeşme Alper Çizgenakat Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Atıl Birol, 9 günlük bayram tatili süresince, günlük ortalama 720 kişiye sağlık hizmeti verdiklerini ve 9 gün boyunca yaklaşık 6 bin 500 kişinin sağlık hizmeti aldığını bildirdi.


Uzun bayram tatilinde 5 bin 500 hastanın acil servis hekimlerince muayene edilerek tedavilerinin yapıldığını belirten Başhekim Birol, yaklaşık bin hastaya da enjeksiyon ve pansuman hizmeti verildiğini ifade etti.


Başhekim Birol, "Hastanemizin acil servisinde, tatil boyunca her gün 3 nöbetçi hekim tarafından sağlık hizmeti sunuldu. Hekim başına ortalama 200 kişinin üzerinde sağlık hizmeti verildi. Ayrıca 9 günlük tatil boyunca, Hemodiyaliz birimimizde, 94 hastamıza, toplamda 313 seans tedavi uygulandı. Bayram tatilinde vefakarca sağlık hizmeti sunan tüm hekim ve sağlık personeline teşekkür ederim" dedi.

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Haber Tarihi: 11 Haziran 2019 Salı 10:48
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