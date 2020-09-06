Çeşme'de "badem" zamanı

İZMİR (AA) - YUSUF ŞAHBAZ - Ege Bölgesi'nin önemli badem üretim merkezlerinden İzmir'in Çeşme ilçesinde badem hasadı başladı.

Tarım ve Orman Bakanlığının destekleri ve tavsiyeleriyle alternatif ürün arayışına giren üreticiler, son yıllarda badem fidanı dikmeye başladı.

Bunlardan biri olan Çeşme ilçesi Karaköy Mahallesi sınırları içinde bulunan ve Tarım ve Orman Bakanlığınca badem üretimi için bir üreticiye kiralanan bahçede çağla hasadı nisanda yapıldı.

Yaklaşık 40 ton çağlanın pazara sürüldüğü bahçede eylül itibarıyla kuru badem hasadına geçildi.

Sabahın erken saatlerinde başlayan hasat, akşama kadar sürüyor. Ağaçtan silkeleme yöntemiyle düşürülen bademler çuvallarda toplanıyor. Daha sonra kuruma işlemi için güneşe serilen bademler, yaklaşık 1 hafta kurutulduktan sonra paketlenmek üzere fabrikalara gönderiliyor.

- "Bu bölgeye adaptasyonu sağlayacak en iyi çeşitlerden biri badem"

İlçe Tarım Müdürü Ahmet Keçeci, AA muhabirine yaptığı açıklamada Çeşme'de turizmin yanında çok ciddi bir tarım potansiyeli olduğunu söyledi.

Bahçedeki ağaçların 2009'da toprakla buluştuğunu belirten Keçeci, "Türkiye'nin en büyük ilk beş bahçesi arasında yer alan, Ege'nin ise en büyüğü olan badem bahçesindeyiz. Yaklaşık 45 bin adet ağaç mevcut. Bu bademler ülkemiz için çok önemli. Maalesef badem üretimimiz kısıtlı ve ithal ediyoruz. Bu bahçelerin çoğalması lazım. Bu kapsamda da Datça çağlasından bir hafta sonra yine bu bahçeden sağlanıyor. Yaklaşık 150 ton civarında üründen bahsediyoruz. Bunun 40 tonu çağla, 110 tonu da kuru badem olarak piyasaya sürülüyor." diye konuştu.

Bölgenin bu alanda faaliyet göstermek için çok güzel bir örnek olduğuna dikkati çeken Keçeci, bahçede modern tarım tekniklerinin kullanıldığını dile getirdi.

Hasadın 20 gün daha devam edeceğini aktaran Keçeci, şunları kaydetti:

"Bu bahçemiz Bakanlığımızın kontrolünde, il ve ilçe müdürlüklerimizin denetiminde iyi tarım uygulamasının yapıldığı bir bahçe. Burası çok zor koşullara sahip bir arazi. Bu bölgeye adaptasyonu sağlayacak en iyi çeşitlerden biri badem. Böyle alanları değerlendirmenin en iyi yolu badem. Dolasıyla böyle bahçeler Türkiye'nin diğer bölgelerinde de genişleyerek Türkiye'nin badem ihtiyacını karşılayabilir. İnanıyorum ki ilerleyen yıllarda bu şekildeki bahçelerle Türkiye kendi bademini karşılayacak boyuta gelecektir."

- "İç piyasamız yerli bademe hasret"

Orba Organik Tarım Ürünleri AŞ Yöneticisi ve badem üreticisi Ahmet Demiraslan da 1100 dönüm civarında alanda yaklaşık 10 yıldır badem üretimiyle uğraştıklarını ifade etti.

Üretimi, orman vasfını yitirmiş arazide yaptıklarının belirten Demiraslan, "Araziyi Bakanlıktan kiraladık ve burada üretim yapacağız dedik. Biz bu kadar büyüklükte bu işleri ilk yapanlardan biriyiz. Yaklaşık 3 yıldır da verimli bir şekilde hasat ediyoruz. Nisanda çağla hasadımız var. Badem hasadımız da ağustos sonu, eylül başında başlıyor ve yaklaşık 3 hafta içinde sona eriyor." dedi.

Elde edilen ürünlerin tamamının iç piyasa sunulduğunu aktaran Demiraslan, yerli bademin çok daha fazla talep gördüğünü vurguladı.

Hasat zamanı çağla fiyatının 9-13 lira arasında değiştiğini belirten Demiraslan, kuru iç bademin ise 55-67 lira arasında alıcı bulduğu ifade etti.

Kendi markalarıyla iç piyasada yer aldıklarını dile getiren Demiraslan, "Dünyada ABD'nin çok büyük ağırlığı var. İç piyasamız yerli bademe hasret. Ne kadar üretirsek alıcısı oluyor. Üreticilerimiz için badem ve ceviz mantıklı bir yatırım çünkü bunlarda ithalatçıyız. Çiftçimiz bunlara yönelebilir." diye konuştu.