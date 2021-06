Çeşme'de alkolsüz tatil Club Familia

Türkiye’de 1890 yılından beri turizm türleri oluşurken genellikle ülkeye döviz girdisi sağlayan yabancı turistlerin beklentileri karşılanmaya çalışılmıştır. Fakat 1990’lı yıllara gelindiğinde Türk kültürüne ve aile yapısına uygun tatil anlayışı kavramı gelişmeye başlamıştır.

Bu yeni tatil anlayışı ile Aileden Sorumlu Tatil Köyü Club Familia 2004 yılında misafirlerine kapılarını açtı.

Egenin incisi Çeşme'de; 8 yıldır hizmet veren Club Familia her şey dahil sistemiyle misafirlerine; bay ve bayanlara özel açık havuzları, plajları, lüks odaları, açık büfe zengin mutfağı, çocuk oyun alanları, animasyonları, sağlık merkezi ile Türk aile yapısına ve Türk kültürüne uygun tatil sunuyor.

Misafirlerine evlerindeki konforu yaşatacak 250 odası ve 750 kişilik yatak kapasitesi ile hizmet veren Club Familia ailelere standart, bungalow, deniz manzaralı ve suit olarak dört farklı oda seçeneği sunuyor. Özellikle doğanın içinde, palmiye ağaçlarını altında deniz ve mavi ile iç içe tatil yapmak isterim diyenler için bungalow odalar çok revaçta. Bir ailenin tüm ihtiyaçları düşünülerek dizayn edilmiş, modern mobilya ve aksesuarlarıyla donatılmış olan odalarda telefondan klimaya, mini bardan elektronik oda kilidine, merkezi uydu yayınlı TVden internet erişimine, özel şifreli kasaya kadar eksiksiz bir konaklama için her şey mevcut.

Bayan misafirler için Club Familia’da özel ayrıcalıklar var. Bayanların denizin ve güneşin zevkini çıkarması için Club Familia’da doğal oluşumlarla oluşmuş bir alan mevcut. Otel bu alanı bayanlar plajı olarak düzenlemiş ve bayanlar Türkiye’de başka hiçbir otelde olmayan bu özel alanda denize rahatça giriyor ve hatta güneşlenebiliyor. Başka bir ayrıcalık ise bayanlara özel açık ve kapalı havuzlar. Bayanlar yarı olimpik, deniz suyu ile doldurulmuş ve kaydıraklı açık havuzda hem güneşin hem de suyun tadını çıkarabiliyorlar. Club Familia’da yine baylara ve çocuklara özel havuzlarda yerini almış. İsteyen denize isteyen havuza girerek tatilin, yüzmenin zevkini çıkarılıyor.

Club Familia Türk ve Osmanlı mutfağından nefis lezzetleri de misafirlerine sabah, öğle, akşam açık büfesinde sunuyor. Ara öğünlerde aperatif yiyecekler, geç kahvaltı, gece aperatifleri ve gün boyunca limitsiz alkolsüz içecekler de misafirlerin hizmetinizde.

Hem spor hem de eğlence Club Familia’da bir arada. Beach volley, tenis, basketbol, voleybol, su topu, futbol, dart tatili eğlenceli kılıyor. Konusunda uzman kişiler tarafından yürütülen güzellik merkezi, cilt bakımı, zayıflama, kil ve yosun terapi, pasif jimnastik, fitness center, bay ve bayan kuaförleri, Türk hamamı, sauna, Fin hamamı, acil sağlık problemleri için eğitilmiş sağlık personeli 24 saat hizmetinizde.



Club Familia’da çocuklar içinde her şey düşünülmüş. Geniş çim alanlı çocuk parkı, mini club, kreş, çocuk animasyonları, palyaço, boyama, çizgi film gösterimleri, çocuk havuzları ve daha pek çok eğlence Club Familia’da çocukları bekliyor.

Yeşil alanları ile de göz dolduran otel misafirlerine mavi ve yeşilin mükemmel uyumu ile unutulmayacak bir tatil fırsatı sunuyor.

Otelin alternatif turizmdeki başarısı da yadsınamaz durumda. Geçtiğimiz yaz sezonunu %90, Ramazan ayını ise %70 gibi hatırı sayılır bir doluluk oranı ile geçiren Club Familia Otel Genel Müdürü Nurullah ÜNAL başarılarının sırrını şöyle açıkladı:” Club Familia olarak hep gelişime açık, yenilikçi, her zaman misafir odaklı düşünen, kaliteye önem veren, değerlere saygı gösteren, her zaman memnuniyetin her şeyden önemli olduğunu düşünen bir ekibimiz var. Böylece, Türk aile yapısına uygun tatil anlayışı ile hizmet veren otelimizi tercih eden misafirlerimizin tesisimizden beklentilerinin üzerinde memnuniyet duyarak ve unutulmaz bir tatil yaşamış olarak ayrılmalarını sağlıyoruz. Bu bizim başarımızın sırrı.”

Web: www.clubfamilia.com

Rezervasyon : www.clubfamilia.net

Telefon : 0 232 722 22 22

Mail : [email protected]