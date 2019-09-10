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Çeşme’de 44 göçmen ölümden kurtarıldı

İzmir’in Çeşme ilçesinden Yunanistan’ın Sakız Adası’na yasa dışı yollarla kaçmaya çalışan 44 göçmen, şişme botları alabora olmak üzereyken Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

10 Eylül 2019 Salı 13:47
Çeşme’de 44 göçmen ölümden kurtarıldı

İzmir’in Çeşme ilçesinden Yunanistan’ın Sakız Adası’na yasa dışı yollarla kaçmaya çalışan 44 göçmen, şişme botları alabora olmak üzereyken Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.


Edinilen bilgiye göre fırtınalı havaya rağmen, Çeşme’den şişme botla denize açılan göçmenler, Türk kara sularından çıkmak üzereyken, sert dalgalar nedeniyle alabora olma tehlikesi geçirdi.


Saat 06.30 sıralarında TCSG 24 Sahil Güvenlik botunun zamanında müdahalesi ile kurtarılan Suriye ve Filistin uyruklu 44 göçmen, Sahil Güvenlik botuna alınarak Çeşme İskelesi’ne getirildi.


Çeşme İskelesi’nde bulunan çadıra alınan göçmenlere battaniye dağıtılırken, bir göçmen çocuk, giysilerinin tamamen ıslanması üzerine, annesi tarafından soyularak battaniye ile sarıldı. Çocuğun giysileri de kuruması için asıldı. Uluslararası Göç Örgütü Çeşme temsilcileri tarafından yiyecek ve içecek ihtiyacı karşılanan göçmenler, işlemlerinin tamamlanması için İlçe Jandarma Komutanlığına sevk edildi.


Göçmenlerin, işlemlerinin tamamlanmasının ardından İzmir Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderilecekleri öğrenildi.

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Haber Tarihi: 10 Eylül 2019 Salı 13:47
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