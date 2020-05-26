  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Çeşme protokolü, Kore gazisini ziyaret ederek bayramlaştı

Çeşme Kaymakamı Hacı Mehmet Kara ve ilçe protokolü, Kore gazisi Hakkı Güvercin’i evinde ziyaret ederek bayramını kutladı.

Yeniakit Publisher
2020-05-26 12:39:30 -
Çeşme protokolü, Kore gazisini ziyaret ederek bayramlaştı

Çeşme Kaymakamı Hacı Mehmet Kara ve ilçe protokolü, Kore gazisi Hakkı Güvercin’i evinde ziyaret ederek bayramını kutladı.


Çeşme Kaymakamı Hacı Mehmet Kara, Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, Çeşme Cumhuriyet Başsavcısı Aşkın Yeğin, Çeşme İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Emin Yılmaz, İlçe Emniyet Müdür Vekili Başkomiser Erdem Bekem, Kore gazisi Hakkı Güvercin’i evinde ziyaret ederek, Ramazan Bayramını kutladı.


Çeşme Kaymakamı Kara ve beraberindeki protokol, Kore gazisi Güvercin ile bir süre sohbet etti. Protokol üyeleri daha sonra ziyaretini sonlandırdı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık net 124 m² daire
Satılık net 124 m² daire

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı