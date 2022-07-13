Çeşme orman yangını son durum
İzmir'in Çeşme ilçesinde makilik alanda yangın çıktı. Pek çok kişi ise Çeşme'deki orman yangınının ne zaman sona ereceğini araştırıyor. Peki, Çeşme Orman yangını ne oldu söndü mü?
İzmir’de orman yangını meydana geldi. Bu sebeple yangının söndürülüp söndürülmediği merak ediliyor.
Çeşme orman yangını son durum
İzmir'in Çeşme ilçesinde Alaçatı Mahallesi'ndeki Kutlu Aktaş Barajı yanındaki makilik alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 3 uçak, 5 helikopter, 15 arazöz, 4 dozer ile İzmir Büyükşehir Belediyesine ait itfaiye araçlarıyla yangına müdahale ediliyor.
Ekipler, yangının ormanlık alana sıçramaması için çalışmasını sürdürüyor. Öte yandan İzmir-Çeşme Otoyolu, Uzunkuyu Mahallesi mevkisinden itibaren ilçe yönüne, araç trafiğine kapatıldı.