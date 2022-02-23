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Yerel Çeşme Limanı'nda "terör tatbikatı" yapıldı
Yerel

Çeşme Limanı'nda "terör tatbikatı" yapıldı

İzmir'in Çeşme ilçesinde İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından limanlara yönelik olası terör saldırılarına karşı tatbikat yapıldı.

Yeniakit Publisher
2022-02-23 13:42:00 -
Çeşme Limanı'nda "terör tatbikatı" yapıldı

 İzmir'in Çeşme ilçesinde İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından limanlara yönelik olası terör saldırılarına karşı tatbikat yapıldı.

Ulusoy Çeşme Uluslararası Limanı'nda "Limana terörist sızma ve gemiyi ele geçirme" ismiyle düzenlenen tatbikatta, senaryo gereği 3 terörist, feribot iskelesi ile otopark arasındaki çevre telini kesip limana ve burada demirli Ulusoy-14 gemisine sızdı.

Mürettebatı rehin alan teröristler, gemiye patlayıcı yerleştirdi.

Kaptanın gizli şekilde alarm vermesiyle harekete geçen ekipler, operasyona başladı.

Operasyonda Özel Harekat polisleri limandaki teröristleri etkisiz hale getirdi.

Sahil Güvenlik helikopteriyle gemiye inen jandarma ekibi de buradaki teröristleri etkisiz hale getirip kaptanı kurtardı.

Bomba imha uzmanları, gemi etrafına teröristlerce yerleştirilen bombaları fünye ile patlattı.

Etkisiz hale getirilen teröristlerin, polis ekiplerince gözaltına alınmasıyla tatbikat tamamlandı.

Tatbikatı, İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, İzmir İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Hilmi Atabay, Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanı Tuğamiral Serkan Tezel ile öteki yetkililer izledi.

Tatbikata, çok sayıda kurum da destek verdi.

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