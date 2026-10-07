Çeşme Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve irtikap soruşturmasında 9 şüpheli gözaltına alındı

İzmir'de Çeşme Belediyesine yönelik soruşturma kapsamında jandarma ekipleri, hakkında gözaltı kararı bulunan 12 şüpheliden 9'unu yakaladı. Soruşturma "suç örgütü kurma, yönetme ve üye olma", "rüşvet", "irtikap" ve "resmi belgede sahtecilik" iddialarıyla yürütülüyor.

Çeşme Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 12 şüpheliye yönelik İzmir'de eş zamanlı operasyon düzenledi.

Gözaltına alınan 9 kişi arasında Çeşme Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdür Vekili B.S. ile Emlak ve İstimlak Müdür Vekili Ç.B. de yer aldı. Şüphelilerden eski Çeşme Belediye Başkan Yardımcısı O.G.'nin ise başka bir soruşturma kapsamında cezaevinde tutuklu bulunduğu belirtildi.

Yerleri tespit edilen diğer şüphelilerin gözaltına alınıp İzmir'e getirilmelerine yönelik işlemlerin sürdüğü öğrenildi. Şüphelilere ait ev ve iş yerlerindeki çok sayıda dijital materyal ve dokümana el konuldu.

Evraklar yakılarak imha edilmeye çalışılmış

Çeşme Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne ait bazı evrakların 5 Ekim'de, belediyede görevli bir temizlik işçisi tarafından yakılarak imha edilmeye çalışıldığı yönündeki ihbar üzerine İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin temizlik işçisini suçüstü yakaladığı belirtildi.

Evrakların imha edilmesine ilişkin talimatı İmar ve Şehircilik Müdür Vekili B.S.'nin verdiği iddia edildi. B.S. hakkında Çeşme Cumhuriyet Başsavcılığında "rüşvet", "irtikap", "resmi belgede sahtecilik" ile "suç örgütü kurma ve yönetme" suçlarından devam eden başka bir soruşturmanın bulunduğu da tespit edildi.