  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Cesedi parçalanmış halde bulunan kadın toprağa verildi
Yerel

Cesedi parçalanmış halde bulunan kadın toprağa verildi

Kütahya merkeze bağlı Sekiören köyünde dün cesedi parçalanmış halde bulunan kadının toprağa verildi.

Yeniakit Publisher
2022-12-01 19:11:00 -
Cesedi parçalanmış halde bulunan kadın toprağa verildi

Kütahya merkeze bağlı Sekiören köyünde dün cesedi parçalanmış halde bulunan kadının toprağa verildi.

Olay, Kütahya'nın Sekiören köyünde meydana geldi. Bir kişiye ait ceset bulunduğu ihbarı üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, bir kadın cesedi ile karşılaştı.

Toprağa verildi

Hastanede yapılan incelemede parçalanmış olduğu belirlenen cesedin 69 yaşındaki Emine Akçay'a ait olduğu belirlendi. Hastane morgundan alınarak merkeze bağlı Sekiören köyüne getirilen Emine Akçay'ın cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi.

Akçay'ın ölümü nedeniyle ilgili yapılan ilk otopside bedeninde çok sayıda pençe ve diş izlerine rastlandığı aktarıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23