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Yerel Cesedi hayvanlar tarafından parçalanmıştı: Şüphelisi de böyle ölü bulundu!
Yerel

Cesedi hayvanlar tarafından parçalanmıştı: Şüphelisi de böyle ölü bulundu!

Diyarbakır'da cesedi hayvanlar tarafından parçalanmış olan şahısla ilgisi olduğu düşünülen kişinin de cesedi ağır silahlarla taranmış şekilde yol kenarında bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-11-17 11:32:00 -
Cesedi hayvanlar tarafından parçalanmıştı: Şüphelisi de böyle ölü bulundu!

Diyarbakır'da cesedi hayvanlar tarafından parçalanmış, vücut bütünlüğü bozulmuş olarak bulunan adamın kimliği tespit edildi. Jandarmanın incelemesi sonucu olayla ilgisi olduğu düşünülen başka bir kişi ise yol üstünde uzun namlulu silahlar taranarak öldürülmüş halde bulundu. İki ölümle ilgili çok yönlü inceleme başlatıldı.

Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde hayvanlar tarafından parçalanmış halde bulunan cesedin kimliği belirlendi. Bulunan kişinin 22 Ekim'de ailesinin kayıp ilanı verdiği 26 yaşındaki Mehmet Beraat Kağanarslan'a ait olduğu öğrenildi. Bunun üzerine olaya ilişkin inceleme başlatan Jandarma ekipleri, ölümle bağlantılı olduğu belirlenen Mehmet Can Çelik'in de cansız bedenini buldu. Çelik'in Silvan yolu üzerinde, uzun namlulu silahlarla taranarak öldürüldüğü ortaya çıktı.

Ceset köylüler tarafından bulundu

Bismil ilçesine 17 kilometre uzaklıktaki Tatlıçayır köyü mevkisinde meydana gelen olayda, çevrede ikamet eden köylüler, vücudunun bir kısmı hayvanlar tarafından parçalanmış erkek cesedi buldu. Haber verilmesi üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı incelemede, vücut bütünlüğü bozulmuş ve ismi öğrenilmeyen erkeğin 15-20 gündür arazide olduğu tespit edildi.

Yapılan incelemelerin ardından ceset, otopsi için ambulansla Adli Tıp Kurumu’na gönderilirken, kimlik tespiti için kayıp kişilerin ailelerinden DNA örnekleri alınması sonrası parçalanmış cesedin 22 Ekim’de ailesi tarafından kayıp ilanı verilen Mehmet Beraat Kağanarslan’a ait olduğu tespit edildi. Yapılan işlemlerin ardından ailesi tarafından Adli Tıp Kurumu’ndan alınan Kağanarslan’ın cenazesi, Hazro ilçesinde toprağa verildi.

Şüpheli de ağır şekilde öldürülmüş

Jandarmanın, Mehmet Beraat Kağanarslan’ın ölümüyle ilgili incelemesi sürerken, olayla ilgisi olduğu iddia edilen Mehmet Can Çelik ise Silvan yolu üzerinde uzun namlulu silahla taranarak öldürülmüş halde bulundu.

Çevredekiler tarafından öldürülmüş halde bulunan Çelik’in cansız bedeni olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan inceleme sonrası morga kaldırıldı. Güvenlik güçleri, her iki olayla ilgili olarak başlattığı çok yönlü incelemeyi ise sürdürüyor.

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