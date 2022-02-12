Cesedi bulunan 3 arkadaşın ölüm nedeni belli oldu

Kağıthane'de kendilerinden 2 gündür haber alınamayan 3 arkadaş, 5 katlı iş yerinin birinci katındaki ofiste ölü olarak bulundu.

2 gün önce evlerinden ayrılan 3 arkadaştan yakınları haber alamadı. Yakınları, 3 erkeği aramaya başladı. Kayıp kişilerden birinin dayısı, yeğeni ve 2 arkadaşının Kağıthane'de bir işyerinde olduğuna dair bilgi aldı.

Sabah saatlerinde 5 katlı işyerinin birinci katındaki ofise gelen kişi, içeriye girince, 3 kişinin hareketsiz yattığını gördü. Durumu polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, 3 arkadaşın öldüğünü belirledi.

Olay Yeri İnceleme ekipleri ofiste çalışma başlattı. Ekiplerin ofiste ve çevrede incelemeleri devam ediyor.

Şahısların piknik tüpünden zehirlendikleri tahmin ediliyor.

İstanbul Valiliği'nden Açıklama

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, "İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerince "Şüpheli Ölüm" konusu ile ilgili Kâğıthane ilçesinde yürütülen çalışmalar kapsamında; 12.02.2022 tarihinde saat 05.30 sıralarında Kâğıthane ilçesi Hamidiye Mahallesinde bulunan bir pasaj içerisindeki ofiste 3 şahsın hayatını kaybetmesiyle ilgili görevlilerimizce çalışma başlatılmıştır. Çalışmaların devamında hayatını kaybeden M.A, M.A ve H. isimli şahıslarından 2 gündür haber alınamadığı tespit edilmiş, ofis içine girildiğinde şahısların cansız bir şekilde yerde yatar vaziyette oldukları görülmüştür. Hayatını kaybeden şahısların ısınmak için piknik tüpüne bağlı ısıtıcıdan zehirlendikleri anlaşılmıştır. Konu ile ilgili tahkikat devam etmektedir." denildi.