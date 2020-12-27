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Yaşam Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nde görevli bekçi Receb Ünlü koronavirüsten vefat etti
Yaşam

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nde görevli bekçi Receb Ünlü koronavirüsten vefat etti

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nde 30 yılı aşkın süredir görev yapan bekçi Receb Ünlü'nün koronavirüsten dolayı hayatını kaybettiğini söyleyerek başsağlığı diledi.

Yeniakit Publisher
2020-12-27 00:57:00 -
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nde görevli bekçi Receb Ünlü koronavirüsten vefat etti

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nde görev yapan bekçi Receb Ünlü, korona virüsten dolayı hayatını kaybetti. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda Ünlü’nün yakınlarına ve emniyet teşkilatına başsağlığı diledi.

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nde görevli bekçi vefat etti

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nde polis noktasında, 30 yılı aşkın süredir görev yapan bekçi Recep Ünlü korona virüs nedeniyle hayatını kaybetti. Ünlü’nün ölümüne ilişkin sosyal medya hesabında paylaşım yapan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yakınlarına ve emniyet teşkilatına başsağlığı diledi.

Vali Yerlikaya'dan açıklama

Vali Yerlikaya paylaşımında, “Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastane polis noktasında, 30 yıldan fazla görev yapan Bekçi Receb Ünlü’yü covid-19 nedeniyle kaybettik. Receb Ünlü kardeşimize Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Ailesi, yakınları ve Emniyet Teşkilatımıza sabır ve başsağlığı diliyorum.” ifadelerine yer verdi.

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