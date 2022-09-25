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Gündem Cerrahi Tekkesi'nin yeni postnişini Ahmet Özhan oldu
Gündem

Cerrahi Tekkesi'nin yeni postnişini Ahmet Özhan oldu

Ömer Tuğrul İnançer'in vefatının ardından, Cerrahi Tekkesi'nin yeni postnişini Ahmet Özhan oldu.

Yeniakit Publisher
2022-09-25 10:10:00 -
Cerrahi Tekkesi'nin yeni postnişini Ahmet Özhan oldu

Cerrahi Tarikatı'nın lideri Ömer Tuğrul İnançer, 76 yaşında vuslata erdi. 5 Eylül günü toprağa verilen İnançer'in cenaze törenine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı.

Tarikatın son postnişini olarak liderin vefatı sonrası, 'yeni lider kim olacak' sorgusu da başlamıştı.

İnançer'in vefatı sonrasında çokça konuşulan durumun yanıtı, Mustafa Özel tarafından açıklığa kavuşturuldu.

Tarikatın yeni postnişininin 17 yaşından beri Cerrahi Tarikatı'na mensup olan Türk Sanat Müziği sanatçısı Ahmet Özhan olduğu aktarıldı.

İnançer'in vefatı öncesinde katılım gösteremediği günlerde de meşkleri Ahmet Özhan'ın yönettiği ifade ediliyor.

Özhan, İnançer ile 17 yaşındayken Üsküdar Musiki Cemiyeti'nde tanışmıştı.

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