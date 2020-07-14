Cerrahi maske üretip dünyaya taktıracak

Mehmet Canıtatlı

Cerrahi maskeler, Türkiye’de Evony markası ile eczaneler, marketler, sağlık ve kozmetik kanalları, e-ticaret siteleri üzerinden 10’lu polietilen paket ve 50’li kutularda satışa sunulacak. Goodcare markası ile ihracata odaklanılacak. Hayat Kimya’nın yeni yatırımlarla ilgili sorularımızı cevaplandıran Türkiye Genel Müdürü Enes Çizmeci, yaptığı açıklamada “Pandemi süreci hayatımıza yepyeni bir ‘normal’ kavramı getirdi. Maske kullanımı, günlük hayatımızın bir parçası haline geldi. Biz de, Hayat olarak, hızlı tüketim sektöründe hijyen ve temizlik kategorilerindeki 33 yıllık deneyimimizi, know-how’ımızı cerrahi maske kategorisine taşıyarak, koruma ve konforu bir arada sunuyoruz” dedi. 100 milyon lirayı aşan yatırım ve 400 kişilik ek istihdam sağlayarak üretime başladıklarını ifade eden Enes Çizmeci, “Yılda 2.5 milyar adet ve günde 7 milyon adet üretim kapasitemizle cerrahi maske kategorisinde dünyanın en büyük Türk üreticisi olarak sektöre giriş yaptık” şeklinde konustu.

Koruma ve konfor birleşti

Türkiye’nin maske üretiminde stratejik bir öneme sahip olduğunu belirten Enes Çizmeci sözlerini şöyle sürdürdü: “Dünya standartlarında kaliteli üretim anlayışımızı, cerrahi maske kategorisine de yansıttık. Şu an, 3 katmanlı ve her katmanında ayrı koruma sağlayan tek cerrahi maskeyi üretiyoruz. Yüzde 99’a kadar bakteri filtrasyonu sağlayan TSE ürün onaylı ve TSE Covid-19 Güvenli Üretim sertifikasına sahip ilk ve tek şirketiz. Bebek cildini tahriş etmeyen hammadde teknolojisinden ilham alarak, kulakları acıtmayan elastik kulak bantları geliştirdik. Koruma ve konforu Evony’de buluşturduk.”