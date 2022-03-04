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Dünya Çernobil'den 10 kat büyük olacak! Ukrayna'daki nükleer santralden kötü haber geldi
Dünya

Çernobil'den 10 kat büyük olacak! Ukrayna'daki nükleer santralden kötü haber geldi

Rusya'nın Zaporijya nükleer santraline saldırısından sonra çıkan yangın söndürülemedi. Santraldeki radyasyon seviyesinin giderek yükseldiği öğrenildi. Santralde bir patlama olması durumunda, Çernobil faciasından 10 kat daha büyük radyasyon yayması bekleniyor.

Yeniakit Publisher
2022-03-04 06:59:00 - 2022-03-04 07:02:39

Rusya'nın Energodar kentindeki Zaporoji nükleer santralini ele geçirme saldırısı sırasında santralde yangın çıktı. Ukrayna İçişleri Bakanlığı bölgede radyasyon seviyesinde artış gözlemlendiğini duyururken nükleer santralin basın sözcüsü Andriy Tuz, Ukraine 24 kanalına bağlanarak radyasyon seviyesinin şu an için hayati risk taşımadığını söyledi.

Yangın sönmedi, alevler büyüyor

Öte yandan yangının çıktığı noktanın idari bina olduğu öğrenildi.

Santralde çatışmalar hala sürerken yangın da büyümeye devam ediyor.

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