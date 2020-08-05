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Aktüel

Çerkezköy OSB atık sularında Kovid-19'a rastlanmadı

ÇOSB Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Sözdinler: - "Salgın sürecini çok güzel yönettik. Bunun ardından alınan numuneler de negatif çıktı. Normalleşme sonrası da firmalarımız tam kapasite çalışmaya başladı. Üretim eskisi gibi kaldığı yerden devam ediyor"

Yeniakit Publisher
2020-08-05 12:32:21 -
Çerkezköy OSB atık sularında Kovid-19'a rastlanmadı

TEKİRDAĞ (AA) - Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından başlatılan, Türkiye Su Enstitüsü Başkanlığı koordinasyonunda yapılan analizlerde, Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi (ÇOSB) atık sularında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilmedi.

ÇOSB'den yapılan açıklamaya göre, bölgenin Endüstriyel Atıksu Arıtma Tesisi'nden alınan numuneler, Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü İstanbul Pendik Veteriner Kontrol Enstitüsü Müdürlüğüne gönderildi.

Burada analiz edilen numunelerde Kovid-19'a rastlanmadı.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen ÇOSB Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Sözdinler, 266 fabrikayı bünyesinde barındıran OSB'ye, sanayi tesislerinde alınması gereken önlemlere yönelik denetimlerden başarıyla geçilmesi dolayısıyla "TSE Kovid-19 Güvenli Üretim Belgesi" verildiğini belirtti.

Salgın sürecinde tedbirleri titizlikle uyguladıklarını vurgulayan Sözdinler, "Salgın sürecini çok güzel yönettik. Bunun ardından alınan numuneler de negatif çıktı. Normalleşme sonrası da firmalarımız tam kapasite çalışmaya başladı. Üretim eskisi gibi kaldığı yerden devam ediyor." ifadelerini kullandı.




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