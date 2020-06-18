Çerkezköy ilçesinde maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesi İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu’nun aldığı kararla birlikte maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı.

Çerkezköy İlçe Umumi Hıfzısıhha Kurulu Çerkezköy Kaymakamı Atilla Selami Abban Başkanlığında olağanüstü toplandı. Çerkezköy Kaymakamı Atilla Selami Abban Başkanlığında Belediye Başkanı Vahap Akay, İlçe Sağlık Müdürü Dr. Olcay Palak, İlçe Tarım Müdürü İsa Altay, Serbest Hekim Nurtekin Erol, Serbest Eczacı Necdet Çabuk’un katılımı ile olağanüstü toplanarak ciddi kararlar aldı.

Maske takma zorunluluğu getirildi

Alınan kararlarla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Koranavirüs salgınının halk sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek adına kişiler arası mesafe ve kişisel temizlik kurallarına riayet etmenin yanı sıra maske kullanımı da son derece önem taşımaktadır. Bu çerçevede İl/İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararları doğrultusunda Valiliklerimizce il genelinde ya da belirli alanlarda maske takma zorunluluğu getirilmiş ve uygulanmaya başlanılmıştır. Öte yandan içinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminde vaka sayılarının artmaması için alınan tedbirlerin eksiksiz uygulanması ve bu kapsamda tüm illerimizde olduğu gibi ilçemizde de bugünden itibaren maske kullanımına yönelik denetimlerin aşağıda belirtilen esaslara göre artırılması gerekmektedir. Buna göre; Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri denetim ve kontrol çalışmaları sırasında maske kullanım kurallarına aykırı davranan vatandaşlarımızın/iş yerlerinin ikaz edilmesi, 22 Haziran 2020 Pazartesi gününden itibaren ise maske kullanım kurallarına aykırı hareket eden vatandaşlarımıza ülke gelinde uygulama birliği olacak şekilde Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282nci maddesi uyarınca 900 TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir”.