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Gündem Ceren Damar'ın katilinin dedesinden tepki çeken sözler!
Gündem

Ceren Damar'ın katilinin dedesinden tepki çeken sözler!

Sınavda kopya çekerken yakaladığı öğrencisi tarafından öldürülen Ceren Damar davasında tanık olarak dinlenen katilin dedesinin sözleri pes dedirtti. Damar'ın babası, dede İsmail Elçi'nin “Keyfe keyif verir kahvenin kaynaması, eşeği baştan çıkarır sıpanın oynaması diye bir problem var” sözlerine ilişkin suç duyurusunda bulundu. Savcılık 2 yıla kadar hapsini istedi.

Yeniakit Publisher
2020-11-22 21:42:00 - 2020-11-22 21:46:34
Ceren Damar'ın katilinin dedesinden tepki çeken sözler!

Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde araştırma görevlisi Ceren Damar Şenel, sınavda kopya çekerken yakaladığı öğrencisi Hasan İsmail Hikmet tarafından 2 Ocak 2019’da canice öldürülmüştü.

Cinayet sonrası tutuklanan Hikmet’e ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmişti.

Davanın 24 Ocak tarihinde yapılan duruşmasında tanık olarak dinlenen sanığın dedesi İsmail Elçi, “Keyfe keyif verir kahvenin kaynaması, eşeği baştan çıkarır sıpanın oynaması diye bir problem var, bu olay her şeyden evvel bizi bu duruma getirmiştir” ifadesini kullandı.

Kişinin hatırasına hakaret

Söz konusu ifadeyle ilgili olarak Ceren’in babası Mustafa Damar, Elçi hakkında ‘kişinin hatırasına hakaret’ ettiği gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu. Elçi suçlamayı reddetti.

Savcılık Elçi hakkında ‘kişinin hatırasına hakaret’ suçundan 2 yıla kadar hapis talebiyle dava açtı. İddianamede söz konusu suçun uzlaştırma kapsamında olduğu ancak dosyaya sunulan uzlaştırma raporunda tarafların uzlaşmadıkları anlatıldı. Elçi’nin uzlaşmayı kabul ettiği ancak Damar ailesinin uzlaşmayı reddettiği öğrenildi.

Kaynak: Hürriyet

 

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