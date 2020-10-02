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Aktüel Cerablus'ta göçmen kaçakçılığı organizatörlüğü yapan kişi yakalandı
Aktüel

Cerablus'ta göçmen kaçakçılığı organizatörlüğü yapan kişi yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-10-02 20:09:53 -
Cerablus'ta göçmen kaçakçılığı organizatörlüğü yapan kişi yakalandı

GAZİANTEP (AA) - Suriye'de Fırat Kalkanı bölgesindeki Cerablus kentinde, göçmen kaçakçılığı organizatörlüğü yapan şüpheli yakalandı.

Gaziantep Valiliğinden yapılan açıklamada, Valilik koordinasyonunda danışmanlık hizmeti verilen Cerablus'ta yerel kolluk birimlerince yürütülen araştırma sonucu, göçmen kaçakçılığı organizatörülüğü yaptığı tespit edilen bir kişinin yakalandığı belirtildi.

Açıklamada, zanlının yerel adli makamlarca işlemlerine devam edildiği bildirildi.


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