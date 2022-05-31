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Medya Çepir nedir çepir zehrine ne iyi gelir?
Medya

Çepir nedir çepir zehrine ne iyi gelir?

Destan dizisini izleyenler çepirin ne olduğunu, ölümcül olup olmadığını araştırıyor. Peki, çepir böceğinin özellikleri nelerdir?

Yeniakit Publisher
2022-05-31 22:37:00 -
Çepir nedir çepir zehrine ne iyi gelir?

ATV ekranlarında yayımlanan Destan dizisinin 25.bölümü 31 Mayıs Salı akşamı ekranlara geldi. Dizide sözü geçen ‘Çepir zehri’nin ne olduğu araştırılmaya başlandı. Peki, çepir ne oluyor? Çepir böceği mi var?

Çepir nedir çepir zehrine ne iyi gelir?

Türklerin İslamiyet’e geçmeden önceki yaşamını konu alan Destan dizisinin yayımlanan son bölümünde ‘çapir zehri’ konusu geçti. Diziyi takip edenler ise çepir zehrinin ne olduğunu araştırmaya başladı. Çepirin zehirli bir böcek türü olduğu ve zehrinin ölümcül olduğu bulunuyor.  Söz konusu böceğin bilimsel ismi ve özelliklerine ilişkin pek fazla bilgi bulunmuyor.

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