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Cephede kazandığı parayı eski eşine veriyor

6284 yasası mağdur insanları borç batağına sürüklerken, gazetemiz Akit, süresiz nafaka mağdurlarının sesi olmaya devam ediyor. Mağduriyetini Akit’e anlatan, Barış Pınarı Harekatı’nda Uzman Çavuş olarak görev yapan süresiz nafaka mağduru O.K, “Bizler cephelerde vatanımızı korurken, bazı art niyetliler bizlerin alın terinin peşinden koşuyor” dedi.

14 Ekim 2019 Pazartesi 10:11
Cephede kazandığı parayı eski eşine veriyor

 Hasan Türkmen  Ankara 

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Fırat’ın doğusuna yönelik başlattıkları Barış Pınarı Harekatı’nda Uzman Çavuş olarak görev yapan süresiz nafaka mağduru O.K, bir taraftan vatan borcu öderken, diğer taraftan ise 5 yıl önce boşandığı eşine nafaka borcu ödüyor.

Cephede kazandığı parayı eski eşine ödüyor!

4 yıl evli kaldığı eski eşinin, kendisiyle sırf görev yerine gitmemek için boşanma davası açtığını ve 5 yıldır terörle mücadelede kazandığı parayı nafaka olarak ödediğini ifade eden süresiz nafaka mağduru Uzman Çavuş O.K, şu anda da Fırat’ın doğusunda operasyonda olduğunu belirterek, “Allah rızası için bizleri bu yanlıştan kurtarın. Son zamanlarda çoğu askerlerimizin ve polislerimizin başına boşanma vakaları sıkça geliyor. Boşanma gerekçeleri de genelde hep aynı. Başka yere gitmek zorunda kaldığımız zamanlar, ‘biz gitmek istemiyoruz’ deyip boşanma davası açıyorlar. Dâvânın sonucu, ‘kadın her zaman haklıdır’ oluyor. Kanun ile nafaka, tazminat ve altınlar kadının ömür boyu sigortası oluyor. Bizler cephelerde vatanımızı korurken, bazı art niyetliler bizlerin alın terinin peşinden koşuyor. Boşanma davası bitmeden şehit olmazsak şanslıyız sadece nafaka ve tazminatları alırlar. Şehit olursak devletimizin verdiği şehit parasını da maalesef çatır çatır yerler” diye konuştu.

“Aile kurtulsun diye mücadelemizi sürdüreceğiz”

Konuya ilişkin Akit’e değerlendirmede bulunan Süresiz Nafaka Platformu Kurucusu İlhan Ergincan, “Pınarbaşı harekatına katılan kahraman askerlerimiz, düğüne gidiyoruz diyerek sefere çıktılar. Kimisi anasını, babasını, kardeşlerini, kimi askerimiz de eşini, çocuklarını ardında bırakıp çıktılar sefere. Bir de vatan uğruna şehit olmak için gözlerini kırpmadan cepheye giden, eşlerinden boşanmış, hem maddi hem de manevi yıpratılmış yiğit askerlerimiz var. Askerimiz cephede ter döker, kan döker, onlardan boşananlarsa, maalesef olaya maddiyat açısından bakarlar. Vatan ona, geleceği de bize emanet. And olsun ki onlar seferde cihat ederken, biz de aile kurtulsun diye mücadelemize devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 14 Ekim 2019 Pazartesi 10:11
  1. Ankara
  2. Türk Silahlı Kuvvetleri
  3. Fırat’ın doğusu
  4. Barış Pınarı Harekatı
  5. Uzman Çavuş
  6. süresiz nafaka mağduru
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  8. Uzman Çavuş O.K
  9. Akit
  10. Süresiz Nafaka Platformu Kurucusu İlhan Ergincan
  11. terörle mücadele

YORUM YAZ

  • KızgınKızgın9 dk önce
    Bu mehmetçiğimizin mağduriyeti...peki ya sabah akşam fabrikalarda yağın kirin sıcağın içinde ter dökenler uzun yol çalışanları kısacası her türlü iş hayatında çalışıp üç kuruşla evini geçindirmeye çalışanlar. ..bunlar mağdur olmuyor mu....bu kanunu çıkaranların ve uyguluyanların Allah belasını versin. ..
  • HAKTAN YANAHAKTAN YANA14 dk önce
    daha ne diye duruyoruz meciliste 550 tane adam olmayan adam vardı şimdi 600 e çıkarttınız ne değişti git gel yan gel yat osman hesabı hepsi yatıyor aldıkları maaşlar katran olsun bizlerde mağduruz bu askerimizin yağtığını ve mağduriyetini meclistekilerin hiçmi yürekleri sızlamıyor çözün artık şu 6284 mağdur olan kadın değil her zaman erkek olmuştur.aileyi yıkan bakan ne yapıyor allah aşkına bir dahaki seçim zamanı gelir görüşürüz o zaman..
  • aslan akbeyaslan akbey22 dk önce
    bu hükümetten ve b,lhassa aile bakanlığı ve adalet bakanığından nefret etmek için şu haberler yeterli. ve bu zulme sessiz kalan tayyip erdoğan. ve bu zülme haksızlığa sahiip çıkan kadem ve sümeyye erdoğancı kadınlar. modern tesettürlü ak kadınlar. sizler pkk pyd kadar bu ülke i,çin tehditsiniz. gelecek neslimiz sizi görmesin inşallah.

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