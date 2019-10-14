Cephede kazandığı parayı eski eşine veriyor

Hasan Türkmen Ankara

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Fırat’ın doğusuna yönelik başlattıkları Barış Pınarı Harekatı’nda Uzman Çavuş olarak görev yapan süresiz nafaka mağduru O.K, bir taraftan vatan borcu öderken, diğer taraftan ise 5 yıl önce boşandığı eşine nafaka borcu ödüyor.

Cephede kazandığı parayı eski eşine ödüyor!

4 yıl evli kaldığı eski eşinin, kendisiyle sırf görev yerine gitmemek için boşanma davası açtığını ve 5 yıldır terörle mücadelede kazandığı parayı nafaka olarak ödediğini ifade eden süresiz nafaka mağduru Uzman Çavuş O.K, şu anda da Fırat’ın doğusunda operasyonda olduğunu belirterek, “Allah rızası için bizleri bu yanlıştan kurtarın. Son zamanlarda çoğu askerlerimizin ve polislerimizin başına boşanma vakaları sıkça geliyor. Boşanma gerekçeleri de genelde hep aynı. Başka yere gitmek zorunda kaldığımız zamanlar, ‘biz gitmek istemiyoruz’ deyip boşanma davası açıyorlar. Dâvânın sonucu, ‘kadın her zaman haklıdır’ oluyor. Kanun ile nafaka, tazminat ve altınlar kadının ömür boyu sigortası oluyor. Bizler cephelerde vatanımızı korurken, bazı art niyetliler bizlerin alın terinin peşinden koşuyor. Boşanma davası bitmeden şehit olmazsak şanslıyız sadece nafaka ve tazminatları alırlar. Şehit olursak devletimizin verdiği şehit parasını da maalesef çatır çatır yerler” diye konuştu.

“Aile kurtulsun diye mücadelemizi sürdüreceğiz”

Konuya ilişkin Akit’e değerlendirmede bulunan Süresiz Nafaka Platformu Kurucusu İlhan Ergincan, “Pınarbaşı harekatına katılan kahraman askerlerimiz, düğüne gidiyoruz diyerek sefere çıktılar. Kimisi anasını, babasını, kardeşlerini, kimi askerimiz de eşini, çocuklarını ardında bırakıp çıktılar sefere. Bir de vatan uğruna şehit olmak için gözlerini kırpmadan cepheye giden, eşlerinden boşanmış, hem maddi hem de manevi yıpratılmış yiğit askerlerimiz var. Askerimiz cephede ter döker, kan döker, onlardan boşananlarsa, maalesef olaya maddiyat açısından bakarlar. Vatan ona, geleceği de bize emanet. And olsun ki onlar seferde cihat ederken, biz de aile kurtulsun diye mücadelemize devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.