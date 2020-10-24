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Dünya Cephede aç ve silahsız kaldılar
Dünya

Cephede aç ve silahsız kaldılar

Azerbaycan’ın topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyonlar başarıyla sürüyor.

Yeniakit Publisher
2020-10-24 11:32:00 -
Cephede aç ve silahsız kaldılar

Azeri Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, ilerleyişin sürdüğü belirtilirken Ermeni askerlerin çok zor durumda olduğu belirtildi. Tüm cephe boyunca Ermenistan’ın askeri kaynak ve alt yapısına onarılamaz hasar verildiği, Ermeni güçlerin teçhizat, silah, mühimmat ve yiyecek sıkıntısı yaşadığı kaydedildi. Ermenistan’dan getirilen yeni askerlerin cephede yaşanan kayıpları görüp savaşmayı reddederek firar ettikleri de ifade edildi.

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