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Dünya Cephe hattında sıcak gelişme! Ukrayna ordusu karşı saldırıya geçti
Dünya

Cephe hattında sıcak gelişme! Ukrayna ordusu karşı saldırıya geçti

Ukrayna askerleri, 2014 yılından bu yana Donetsk bölgesindeki ayrılıkçıların elinde bulunan Gorlovka kentinde Rus güçlerine karşı saldırıya geçti.

Yeniakit Publisher
2022-03-02 13:55:00 - 2022-03-02 14:24:08
Cephe hattında sıcak gelişme! Ukrayna ordusu karşı saldırıya geçti

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri kaynakları, 95. Taarruz Tugayı'nın 1 Mart'ta Donetsk bölgesindeki ayrılıkçıların elinde olan Gorlovka kentine bir saldırı başlattığını duyurdu.

Açıklamada Ukrayna askerlerini şehre girdiği ve bölgedeki Rus güçlerine önemli kayıplar verdirdiği ileri sürüldü.

Aynı zamanda Donetsk bölgesindeki bir diğer kent olan Horlivka'ya da saldıran Ukrayna ordusunun, geri çekildiği belirtildi. Daha önce, Ukrayna ordusunun Horlivka'nın kontrolünü ele geçirdiği bildirilmişti.

star.com.tr

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