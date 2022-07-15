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Yerel Cephanelik gibi: İzmir'de silah kaçakçılığı operasyonunda yakalanan şüpheli...
Yerel

Cephanelik gibi: İzmir'de silah kaçakçılığı operasyonunda yakalanan şüpheli...

İzmir'in Aliağa ilçesinde silah kaçakçılığı yaptığı öne sürülen şüpheli, tutuklandı.

Yeniakit Publisher
2022-07-15 15:34:00 -
Cephanelik gibi: İzmir'de silah kaçakçılığı operasyonunda yakalanan şüpheli...

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yeni Mahalle'de ikamet eden F.G'nin evine baskın düzenledi.

Aramada 11 tabanca, iki av tüfeği, havalı tüfek, susturucu, 27 bıçak, balta, satır, 2 polis rozeti, polis plaketi, telsiz, kelepçe ve 1007 fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli F.G'nin 8 ayrı suçtan kaydı bulunduğu öğrenildi.

Jandarmadaki işlemin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

AA / Hüseyin Bağış

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