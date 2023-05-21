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Yerel Cep telefonu çalındı, şikayet etti 2 ay sonra kargoyla gönderildi
Yerel

Cep telefonu çalındı, şikayet etti 2 ay sonra kargoyla gönderildi

Yeniakit Publisher
2023-05-21 16:39:00 -
Cep telefonu çalındı, şikayet etti 2 ay sonra kargoyla gönderildi

Konya’da çiçekçilik yapan 53 yaşındaki Hasan Tosun, yaklaşık 2 ay önce akıllı telefonunu masasına bıraktı.

Cihazının bulunmaması üzerine yenisini alan Tosun, kuryenin getirdiği ve ödemesinin yapıldığı kargo paketinde, telefonunu görünce şaşkınlık yaşadı.

Hırsızlık şüphesiyle ilgili makamlara suç duyurusunda bulunduğunu anlatan Tosun, şöyle konuştu:

“Aradan 2 ay geçti ve salı günü kargo geldi. Paketin üstünde dükkanın adı ve telefon numarası vardı. Telefonu görünce çok şaşırdık. Kapalı olan telefon fabrika ayarlarında duruyor. Hatta temizlenmiş. Durumu öğrenen çevremdekiler de çok şaşırdı. Cihazın içindeki rahmetli babamın video ve fotoğraflarının silinmesine çok üzüldüm.”

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