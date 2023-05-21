Cep telefonu çalındı, şikayet etti 2 ay sonra kargoyla gönderildi

Cihazının bulunmaması üzerine yenisini alan Tosun, kuryenin getirdiği ve ödemesinin yapıldığı kargo paketinde, telefonunu görünce şaşkınlık yaşadı.

Hırsızlık şüphesiyle ilgili makamlara suç duyurusunda bulunduğunu anlatan Tosun, şöyle konuştu:

“Aradan 2 ay geçti ve salı günü kargo geldi. Paketin üstünde dükkanın adı ve telefon numarası vardı. Telefonu görünce çok şaşırdık. Kapalı olan telefon fabrika ayarlarında duruyor. Hatta temizlenmiş. Durumu öğrenen çevremdekiler de çok şaşırdı. Cihazın içindeki rahmetli babamın video ve fotoğraflarının silinmesine çok üzüldüm.”