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Cep telefonları tendon sıkışmasına yol açıyor!

Çağımızın vazgeçilmezi olan cep telefonları pek çok ortopedik hastalığa neden oluyor.

05 Ağustos 2019 Pazartesi 23:58
Cep telefonları tendon sıkışmasına yol açıyor!

Günlük hayatta kullanıcıların ellerinden düşürmediği telefonlar, tek elle kullanıldığında pek çok ortopedik soruna sebep olabiliyor.

Akıllı telefonların yaygınlaşmasıyla birlikte insanlarda en sık görülen hastalık ise 'De Quervain Tenosinoviti', yani başparmak tendonu sıkışması oluyor. Uzmanlar özellikle geniş ekranlı telefonların uzak noktalarına dokunmaya çalışmanın, tendonun zedelenmesinde büyük faktör olduğunu vurguluyor. 

Konuyla ilgili açıklama yapan Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Yiğit Erdağ, "Başparmağı ilgilendiren bir rahatsızlık baş parmağa giden tendonların yüzük gibi bir halkanın içerisinden geçip, baş parmağa ilerler. O halkanın içerisinde o tendonlar sıkıştığı zaman baş parmağın kullanımı zorlaşır. Şiddetli ağrılarla ortaya çıkar ve biraz uzun dönem sürer. Eğer tedbiri alınmaz ve ilerlerse cerrahi müdahaleye kadar gidebilir" dedi. 

"İşimize dair şeylerde vazgeçemiyoruz ancak bunun üzerine bir şey bardağı taşırıyor. Bu genelde kullandığımız telefonlara bağlı olabiliyor. Günde 8 saat klavye başında çalışıyorsun üzerine bir de telefonla oynayınca bu tendonlar er geç zarar görüyor. Biraz da kendi şartlarımızı kendimiz oluşturuyoruz. Bir nevi parmaklar bize dur diyor."

Öte yandan Op. Dr. Erdağ, yeni doğum yapmış annelerin emzirirken ve bebeği tutarken bileği daha düz bir pozisyonda ve başparmağı kasmamanın önemli olduğunu vurguladı. Op. Dr. Erdağ, gebelikte ödem sonucu meydana gelen sendromun doğum sonrası geçebileceğini, ancak yanlış telefon kullanımı ve çalışma kaynaklı sonucunda oluşan rahatsızlığın şartlar değişmedikçe ameliyata kadar ilerleyebileceğini söyledi. 

 

'ŞİŞE TUTMAKTA ZORLANIYORDUM'

Bir firmada Pazarlama Uzmanı olarak çalışan Hilal Özbağ hastalığa yakalananlardan. Parmağının üstünden bileğine doğru giden ağrı şikayetiyle hastaneye giden Özdağ, "Şişe tutmakta zorlanıyordum. Bir doktora gittim. O da bana başparmak tendonu sıkışması dedikleri daha çok klavye ve büyük telefon kullanımında ortaya çıkan bir hastalıktan bahsetti. Doktora şikayetlerimi söylediğim zaman bana "telefonunuzu görebilir miyim" diye sordu. Büyük telefon kullandığımı görünce, büyük telefonları başparmağımızla kullanmaya çalışmaktan dolayı tendonu çok fazla zorladığımızı ve oradaki kanallarda tıkanma yaptığını söyledi. 6 hafta dinlendirmeye aldık parmağımı. Doktor, eğer geçmezse operasyona kadar gidebileceğini söyledi" diye konuştu.

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Haber Tarihi: 05 Ağustos 2019 Pazartesi 23:58
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