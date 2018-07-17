CEO'su ortaklık teklifine gülüp geçmişti, şimdi sıfırı tüketmek üzere!

Habertürk'ten Alper Öcal'ın haberine göre bir dönem eğlence sektöründe dünyanın en büyük perakendecilerinden biri olan dvd film ve bilgisayar oyunları satıcısı Blockbuster sıfırı tüketmek üzere.

1985 yılında kurulan ve 90'lar ile 2000'li yılların başlarında bugünkü Netflix etkisine sahip olan şirketin Alaska'da bulunan son 2 mağazası da kapandı ve geriye sadece 1 mağazaları kaldı. Söz konusu 2 mağaza stok satışı için ağustos ayında tekrar kapılarını açacak, ardından tarih olacak.

2004 yılında sektörde zirveye çıkan Blockbuster, aynı yıl yaklaşık yarısı ABD'de olmak üzere tüm dünyada 9,094 mağaza ile faaliyet gösteriyor ve 84 binden fazla personel çalıştırıyordu.

Blockbuster şirketi 2010 yılında iflas ilan ettikten sonra 2013 yılında tamamen çözülerek lağvedilmişti. Sadece ABD içerisinde birkaç özel franchise çalışmaya devam etmişti.

Uzun kış mevsimi, yavaş ve pahalı kablosuz bağlantı nedeniyle Alaska bu yerlerden biriydi. Ancak teknolojinin gelişmesi, Netflix'in yaygınlaşmasıyla bir ara 15 mağazanın bulunduğu bölgede de fotoğraf çektirmek ve nostalji yaşamak için ziyaretçiler dışında Blockbuster'ın sunabileceği bir şey kalmadı.

Ünlü İngiliz komedyen John Oliver ve ana akım yapımcılardan HBO bağışta dahi bulunsa da başarılı olamadı. Şu an sadece Oregon'da bulunan bir Blockbuster bayisi faaliyetini sürdürüyor.

NETFLİX'E GÜLÜP GEÇMİŞLER

İronik olan ise bugün Blockbuster'ın sonunu getiren online içeriklerin öncüsü olan Netflix'in zamanında Blockbuster'ın kapısını çalmış olması.

2000 yılında Netflix kurucusu Reed Hastings, ortaklık teklif etmek için Blockbuster CEO'su John Antioco ile görüşmek üzere Dallas'a uçtuğunda yaşananlar hayli ilginç.

Antioco ve ekibi Blockbuster'ın online markası olmak isteyen ve karşılığında fiziksel mağazalarda Netflix promosyonlarının yapılması teklifini sunan Reed Hastings'e gülüp geçmiş.

Hatta bir iddiaya göre Hastings, 50 milyon dolar karşılığında Netflix'i devredebileceğini dahi belirtiyor ancak Blockbuster yetkilileri o dönem dvd postalayan şirketin çok niş ve dar bir kesime hitap eden iş modelini gerekçe göstererek öneriyi reddediyor.

Gelinen noktada ise Netflix teknolojiyi iş modeline adapte edip DVD merkezinden kurtularak 175 milyar dolar piyasa değerine ve senelik 12 milyar dolara yakın gelire ulaştı. Blockbuster ise iflas bayrağı çekti.