CEO’lardan umut veren mesajlar: Durmak yok üretmeye devam

Akit Ekonomi

Türkiye Finans’n Fast Company Türkiye’yle düzenlediği ‘Üretime Dönüş-Holdinglerin Yeni Ajandası’ isimli webinarda çarpıcı mesajlar verildi. Webinarda önemli açıklamalarda bulunan Sabancı Holding CEO’su Cenk Alper, yeni normalde sürdürülebilirliğin daha geniş kapsamlı bir şekilde ekonomik hayatın merkezine oturacağını ifade etti. Alper, “Şirketler olarak toplumsal sürdürülebilirliği desteklemek en önemli işlerimizden birisi. Gelinen noktada sıfır tabanlı bütçeleme ve sorgulama önem kazandı. Her şeyin sıfırdan sorgulanabileceği mantalitesini şirketlerin de hafızalarına yazmaları gerekli. Her şeyi yeniden sorgulamaya ve sıfırlama yoluna gitmeye bakmamız gerekli” diye konuştu. Pandeminin ardından dijital ciro kavramını takip ettiklerini belirten Alper, şunları söyledi: “Corona virüsü (Covid-19) dönemini başarılı bir şekilde yönettik. Zira elimizde bulunan teknolojilerin şirketlerimiz tarafından paylaşılarak nakit akışının çok daha iyi yönetilebileceğini gördük. Öbür taraftan bizim çok kuvvetli, dünyanın tüm bankalarıyla bağlantılı bir finans departmanımız var. Bu da bize ciddi avantaj sağladı. Öbür taraftan işletme sermayesini yönetmemiz çok kritikti. Bu konuyla ilgili çok sayıda proje yaptık ve yapmaya da devam ediyoruz. Anlıyoruz ki her sektörde var olan işimizi çok daha yalın yöneterek, işletme sermayesini aza indirerek nakit akışımızı daha iyi performansa getirebiliriz.”

Daha hızlı, daha çevik bir sürece geçiyoruz

Türkiye Finans Katılım Bankası Genel Müdür Vekili Murat Akşam, pandemiyle beraber dijitalleşmeleri gerektiğini daha iyi kavradıklarına işaret etti. Bankacılık alanında pek çok evrak işi olduğunu anımsatan Akşam, sözlerini şöyle sürdürdü: “Biz bu süreçleri dijitale taşıdık. Müşterilerimizi artık şubelere biraz daha az alacağız gibi görünüyor. Çünkü mobil kullanım rakamlarına baktığımızda 52 milyona ulaşmış durumda. Yani Türkiye’de 52 milyon kişi bankacılık hizmetini mobilden alıyor. Dolayısıyla böyle baktığımızda dijitalleşme olmazsa olmaz. Dolayısıyla biz daha hızlı, daha çevik ve daha dijital bir sürece geçtiğimizi düşünüyoruz. Hayatımızı da bu şekilde devam ettireceğimize inanıyoruz.”

Tedarik ve üretim üssü olabiliriz

Limak Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Özdemir ise pandemi sonrası ekonomide toparlanmanın başladığını dile getirdi. çizdi. Özdemir, firmaların Covid-19 döneminde bir şekilde ayakta kalmayı başardıklarını anlattı. Çin’le ticaretin gözden geçirileceği 2021’de Türkiye’nin pek çok fırsata sahip olduğunu aktaran Özdemir, “Ülkemiz hem tedarik hem de üretim üssü olabilir. Dolayısıyla Çin’in yerine başka ülkeler geçecekse ve Türkiye buna adaysa yeniden fabrikalar, yollar, havalimanları, lojistik merkezleri yapılmalı. Dolayısıyla her şey yeniden tasarlanmalı. Bu da bizim gibi altyapı yatırımcılarının ve inşaat şirketlerinin önünü açıyor” diye konuştu.

Çalışma ortamını keyifli kılıyoruz

Covid-19’dan önce başlattıkları Esnek Çalışma Projesi’nin çalışan memnuniyetini ve verimliliği arttırdığının altını çizen Kibar Holding CEO’su Haluk Kayabaşı, şu ifadeleri kullandı: “Çalışma ortamını çok keyifli hale getiriyoruz. Pandeminin başladığı günden itibaren esnek çalışma düzenine geçtik. Dolayısıyla hiçbir sıkıntı yaşamadan esnek ve uzaktan çalışmaya geçtik. Çalışanların sosyal hakları olukça iyi, ülke ortalamasının üzerinde. Bütün grup çalışanlarının eşleri ve çocuklarıyla birlikte özel sağlık sigortalarını yaptırıyoruz. Bununla da kalmıyor, birçok kurumsal sosyal sorumluluk projesi geliştiriyoruz. Üstelik bunlara çalışanlarımızın katılımını sağlıyoruz.”

Yatırımlarda temkinli hareket ediyoruz

Anadolu Grubu CEO’su Hurşit Zorlu da pandemi sürecinin önemli dönüşümlere yol açtığına dikkat çekti. Zorlu, “Artık iş yapış süreçlerimizi tekrar gözden geçirip yeni dünyaya göre adapte etmek gerekiyor. Bu esnada siber güvenlik gibi bir sorunla da karşı karşıya kalacağız ve bunun da tedbirlerini almak zorundayız” şeklinde konuştu. Hayatın normale dönüşünün biraz daha zaman alacağını savunan Zorlu, şöyle devam etti: “2021, yine pandeminin etkisiyle belirsizliklerin yaşanacağı bir yıl olacak. Tabii ki bunun belki yılın ilk yarısı biraz daha belirsizlik içinde geçeceği için temkinli olmamız gerek. Grup olarak da yatırımlarda temkinli bir yaklaşımımız var. Tüm dünya ekonomileri de bu sorunla boğuşuyor.

İş birliği ve dayanışmayı esas alıyoruz

Zorlu Holding CEO’su Ömer Yüngül, Covid-19’la beraber üretime ve yatırıma, insana ve topluma yepyeni bir pencereden bakmaya başladıklarını beliterek, “Dünyada iklim krizi, yaşlılık, salgınlar ve ekonomik dalgalanmalar başta olmak üzere çok boyutlu meseleler var. Yaşadıklarımız artık bize bugün paydaş odaklı bir sürdürülebilir büyüme modeline geçmemiz gerektiğini gösteriyor. Pandemi bence bize böyle bir fırsat yarattı. ‘Yeni Normal’imiz birlikte öğrenme, iş birliği ve dayanışmayı esas alan rekabet ve beraberlik kavramlarını pekiştiriyor. Tabii ki esnek çalışma ve hızlı çalışma çok çok önemli oldu. Bir de herhalde lojistik hayatımızda daha önemli bir şekilde yer alacak” dedi.