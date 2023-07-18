CEO'dan itiraf: 'Yapay zekâ tarihin en büyük balonu olabilir!'

Yapay zekâ devi Stability AI’ın CEO’su teknolojinin henüz erken aşamada olduğunu ve borsalardaki çılgınlığın internet balonuna benzer ancak tarihin en büyük balonuna sebep olabileceğini söyledi.

Yapay zekâ yatırımları tüm zamanların en büyük balonuna dönüşebilir. Söz konusu düşünce yapay zekâ şirketi Stability AI’ın CEO’su Emad Mostaque’a ait.

CNBC’nin haberine göre geçtiğimiz hafta UBS analistleriyle konuşan CEO Montaque yapay zekâ (AI) teknolojileri için, “Bana kalırsa bu tüm zamanların en büyük balonu olacak” açıklamasında bulundu. CEO, henüz teknolojinin çok erken dönemlerinde olunduğunu ve AI’ın bankacılık gibi sektörlerde büyük çaplı adaptasyonuna hazır olunmadığını söyledi.

Montaque, “Ben bunu ‘dot AI’ balonu olarak isimlendiriyorum ve henüz başlamadık bile” ifadelerine yer verdi.

Finansgundem com’un derlediği bilgilere göre CEO 90’ların sonunda başlayıp milenyumla birlikte son bulan dot-com balonuna işaret ediyor. Söz konusu balon piyasası internetin yaygınlaşmasıyla birlikte çok sayıda internet şirketinin hisselerinde olağanüstü yükselişi tetiklemişti. Balonun patlamasıyla birlikte Amazon.com gibi kazananların dışında birçok şirket iflasını açıklamıştı.

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Stability AI, OpenAI’ın ürettiğine benzer popüler üretken AI araçlarından biri olan Stable Diffusion'un arkasındaki şirket olarak biliniyor.

Stable Diffusion kullanıcıların metin girmeleri halinde gerçekçi görüntüler elde etmesini sağlayan bir AI programı. Bir milyondan fazla kullanıcısı olan program COatue ve Lighspeed Venture Partners gibi risk sermayedarlarından 100 milyon doların üzerinde yatırım aldı.

Şirketin kurucularından olan CEO Mostaque geçmişi, başarıları ve ortaklıkları hakkında yanıltıcı iddialarda bulunmakla suçlanıyor. CEO kişisel blogunda iddiaları ayrıntılı bir cevapla tek tek reddetti.

Üretken yapay zekâ olarak bilinen teknoloji akademi, şirket yönetim kurulları ve hatta okullardaki öğrenciler gibi birçok kesim tarafından yaygın bir biçimde kullanılıyor. Çok fazla miktarda veriyi kullanarak kullanıcıların taleplerine insanı bir dil veya görsel içerikle yanıt verebilen teknoloji kullanıcılarını adeta büyülüyor.

Yapay zekâ tabiri uzun zamandır biliniyor. Ancak teknolojinin internet üzerinden artık evlerin içerisine kadar girebilmesi bu yılın küresel finansın en önemli gündem maddelerinden biriydi. Zira teknoloji tüketici kullanımının ötesinde tıp, ulaşım, robotik, bilim, eğitim, finans, savunma gibi birçok sektörde kullanılabiliyor.

Bununla birlikte Mostaque AI için ihtiyaç duyulan toplam yatırım miktarının 1 trilyon dolar olmasının çok muhtemel olduğunu söylüyor. Yapay zekâyı “bilgi teknoloji altyapısı olarak 5G’den daha önemli” olarak tanımlayan CEO, UBS gibi bankaların teknolojiyi “büyük bir pazar” olduğu gerekçesiyle benimsemesi gerektiğini öne sürdü.

Ancak CEO teknolojinin henüz “erken aşamada” olduğuna da dikkat çekti.

Mostaque, teknolojinin finansal hizmetler gibi geniş çaplı sektörlerde kullanımı için “henüz erken” olduğunu ancak halihazıra oluşturulabilecek değeri görebildiklerini söyledi. CEO ayrıca AI’ı işletmesinde uygun bir şekilde kullanmayan şirketlerinde borsalar tarafından cezalandırılacağını söyledi.