Cennetlikler de, cehennemlikler de pişman olacak... İşte nedeni..
Cennete giden nasıl pişman olur? En güzel mükafatlardan biri olan cenneti kazanan bir Müslüman nasıl pişman olur? İşte cevabı….18 Nisan 2018 Çarşamba 21:51
Cennete giden nasıl pişman olur? En güzel mükafatlardan biri olan cenneti kazanan bir Müslüman nasıl pişman olur? İşte cevabı….
Rasûlullah –sallâllâhu aleyhi ve sellem– Efendimiz:
“–Ölüp de pişmanlık duymayacak hiçbir kimse yoktur.” buyurmuştu.
“–O pişmanlık nedir yâ Rasûlâllah?” diye soruldu.
Efendimiz –sallâllâhu aleyhi ve sellem– şu cevabı verdiler:
“–(Ölen), muhsin (ihsan sahibi, hayır ehli, sâlih,cennetlik) bir kişi ise, bu hâlini daha fazla artıramamış olduğuna; şayet kötü bir kişi (günahkar, cehennemlik) ise, kötülükten vazgeçerek hâlini ıslah etmediğine pişman olacaktır.” (Tirmizî, Zühd, 59/2403)
Yani her insan son nefesinden sonra; “keşke şu yanlışı yapmasaydım, keşke şu hayrı da işleseydim” diye pişmanlıkla dizini dövmek ister. Lâkin heyhat!.. Artık ne el kalmıştır ne de diz!..
Bu hakîkati ancak o gün idrâk edebilenlere ne yazık! Bugünden idrâk edip âhiret hazırlığıyla meşgul olabilenlere de ne mutlu!..
Nitekim bir hadîs-i şerîfte şöyle buyrulmaktadır:
“Akıllı (insan), nefsine hâkim olup onu hesâba çekerek ölümden sonrası için çalışandır. Ahmak ise nefsini hevâsına tâbî kıldığı hâlde, Allah’tan (âhirette hayır) umandır.” (Tirmizî, Kıyâmet, 25/2459)
Kaynak: Osman Nuri Topbaş, Altınoluk Dergisi, 2018 – Nisan, Sayı: 386, Sayfa: 032
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