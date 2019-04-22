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Cenk Tosun'lu Everton, Manchester United'ı bozguna uğrattı! 4-0

Millifutbolcumuz Cenk Tosun'un formasını giydiği Everton, Manchester United'ı 4-0 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.

22 Nisan 2019 Pazartesi 03:24
Cenk Tosun'lu Everton, Manchester United'ı bozguna uğrattı! 4-0

Evertonn'a galibiyeti getiren golleri 13. dakikada Richarlison, 28'de Sigurdsson, 56'da Lucas Digne ve 64. dakikada Theo Walcott attı.

8 maç 6 yenilgi

Ole Gunnar Solsksjaer'in göreve gelmesinin ardından büyük bir çıkış yakalayan Manchester United, son bir ayda büyük bir düşüşe girdi. Norveçli teknik adamın yönetimindeki takım, çıktığı son 8 resmi maçın 6'sını kaybetmiş oldu.

Öte yandan MANU, üst üste 11 maçta gol yedi ve 1998'den sonra ilk kez böyle kötü bir periyot yaşadı.

Cenk Tosun yedekler arasında

Everton'da Milli futbolcu Cenk Tosun, karşılaşmaya yedek kulübesinde başlarken oyuna girme şansı bulamadı.

Bu sonucun ardından Şampiyonlar Ligi'ne gitme yarışında da ağır darbe alan Manchester United, 64 puanla 6. sırada kaldı. Son 4 maçtaki 3. galibiyetini alan Everton ise 49 puanla 7. sıraya yerleşti.

Premier Lig'de gelecek maçlarda Manchester United, derbide Manchester City'i evinde konuk edecek. Everton ise Crystal Palace deplasmanına gidecek.

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Haber Tarihi: 22 Nisan 2019 Pazartesi 03:24
  1. Cenk Tosun
  2. Everton
  3. Manchester United
  4. İngiltere Premier Lig

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