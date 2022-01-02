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Spor Cenk Tosun'dan şaşırtan "Beşiktaş" açıklaması
Spor

Cenk Tosun'dan şaşırtan "Beşiktaş" açıklaması

Ara transfer döneminde Beşiktaş'a dönmesi beklenen Cenk Tosun'dan beklenmedik bir açıklama geldi. Tosun şu an için Beşiktaş'a dönmek gibi bir niyetinin olmadığını söyledi.

Yeniakit Publisher
2022-01-02 17:14:00 -
Cenk Tosun'dan şaşırtan "Beşiktaş" açıklaması

Michy Batsuhayi'den beklenen verimi alamayan Beşiktaş devre arasında golcü takviye takviyesi yapmak için transfer çalışmalarını sürdürürken, Everton forması giyen eski golcüsü Cenk Tosun'un da ismi gündeme gelmişti.

Ajansspor'dan Kartal Yiğit'e konuşan Cenk Tosun, Beşiktaş iddiaları hakkında açıklamalarda bulundu.

"Şu an için dönme niyetim yok"

Sakatlığını atlatan ve yavaş yavaş form tutan tecrübeli futbolcu, "Sezon sonunda sözleşmem bitiyor. Beşiktaş benim yuvam zaten. Ancak şu an için dönme gibi bir niyetim ve pozisyonum yok" dedi.

"Sezonu tamamlamak istiyorum"

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin kendisini çok sevdiğini ve kendisinin de Çebi'yi çok sevdiğinin altını çizen Tosun, "Ancak bu sezonu burada tamamlayıp sezon bitimi bir yere gitmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

Avrupa'dan da teklifler var

Cenk ayrıca Beşiktaş dışında Avrupa'dan da teklifler olduğunu, sezon sonunda hangi takıma gideceğine sonra karar vereceğini de sözlerine ekledi.

Bu sezon 1 maçta forma giydi

Yaşadığı sakatlık nedeniyle sahalardan uzak kalan Cenk Tosun bu sezon Everton formasıyla sadece 1 karşılaşmada forma giyebildi.

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