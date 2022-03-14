Cenk Tosun'a büyük şok!
Everton'da forma giyen Cenk Tosun, sakatlığını atlatmıştı. Milli futbolcu eski günlerine dönmek için çalışmalarda bulunurken bir sakatlık daha yaşadı.
İngiltere Premier Lig takımlarından Everton'da forma giyen Cenk Tosun, sakatlığını atlatmıştı. Milli futbolcu eski günlerine dönmek için çalışmalarda bulunurken bir sakatlık daha yaşadı.
Premier Lig ekibi Everton'ın kadrosunda bulunan Cenk Tosun ciddi bir sakatlık daha yaşadı.
Milli futbolcunun üst adalesinin yırtıldığı öğrenilirken tecrübeli oyuncunun sezonu kapattığı belirtildi.
Önemli bir sakatlık sürecinden çıkan futbolcu, eski günlerine geri dönebilmek için çalışmalarda bulunuyordu.
Cenk Tosun, bu sezon sadece 3 maçta toplam 11 dakika süre alabilmişti.