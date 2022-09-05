  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Cenk Tosun: Salih'in futbol hayatı bitebilirdi
Yerel

Cenk Tosun: Salih'in futbol hayatı bitebilirdi

Beşiktaş'ta Ankaragücü maçı sonrası saldırıya uğrayan isimlerden Cenk Tosun açıklamalarda bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-09-05 03:33:00 -
Cenk Tosun: Salih'in futbol hayatı bitebilirdi

Yaşananlara tepki gösteren Cenk Tosun "Bir tane kendini bilmeyen bir insan gelip bunu yapıyor. İnsanlar gelip bize vuracak, ben de izleyeceğim? Ondan sonra nasıl olacak bu işler? Josef de Souza beni korumak için çocuğu kenara itti. Böyle bir şey yok. O kadar polis ve güvenlik var. Nasıl oluyor da taraftarlar dibimize kadar gelip uçan tekmeyle müdahale edebiliyor? Nasıl olacak bu işler? Bize vursunlar biz öyle bekleyelim öyle mi? Biz kendimizi korumayacak mıyız? Koruyunca kırmızı kart." dedi.

"Salih'in futbol hayatı bitebilirdi"

Cenk Tosun ayrıca "Şansına bir adım attım. Belki o adımı atmasam Salih'in beline o tekme gelecek ve Salih'in futbol hayatı bitecek. Josef'in kartını hiç anlamadım. İnsanlar bana yumruk atacak, ben izleyeceğim. Nasıl olacak bu işler?" ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23