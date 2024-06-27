Cenk Tosun, rakibe şimdiden meydan okudu

Çekya'yı 2-1 yenerek 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda son 16 turuna kalmayı başaran Türkiye'de 90+4. dakikada galibiyet golünü atan milli futbolcumuz Cenk Tosun, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

"BU DAHA BAŞLANGIÇ"

Golcü futbolcu, "Bu mutluluğu anlatmak kolay değil. Takım arkadaşlarımla gurur duyuyorum. Gruptan ikinci çıktık. Bu daha her şeyin başlangıcı. Bizi desteklemeye devam etsinler" dedi.

"KURSAĞIMIZDA ONLARA KARŞI ALDIĞIMIZ BİR YENİLGİ VAR"

Avusturya eşleşmesi için konuşan Cenk Tosun, "Takım arkadaşlarımızla konuştuk. Bizim kursağımızda bir yenilgi vardı onlardan aldığımız. Şimdi tam zamanı. İyi hazırlanmak istiyoruz" diye konuştu.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

"TURNUVA BAŞINDAN BERİ HAYALİM BUYDU"

Golü için açıklama yapan deneyim forvet, "Golüm için mutluyum, turnuva başından beri hayalim buydu. Çok mutluyum" sözlerini sarf etti.

"SANKİ TURNUVA TÜRKİYE'DE OYNANIYOR"

Cenk Tosun, taraftarlar için, "Taraftarımız muhteşem. Sanki turnuva Türkiye'de oynanıyor. Bizi destekleyen herkese minnettarız" dedi.