Cenk Tosun kazan kaldırdı!

A Milli Takım'ın as santrforu olmayı hedefleyen Cenk Tosun'un ilk 11'de yeteri kadar şans bulamadığı için üzgün olduğu, bu konuyu da teknik direktör Valerien Ismael ile konuştuğu öğrenildi.

2018’de 22,5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer olduğu Everton’la sözleşmesi bitince Beşiktaş’a dönen 31 yaşındaki milli oyuncu şimdiye kadar ilk 11’de hiç yer almadı. Cenk Tosun 8 lig maçında yalnızca 84 dakika sahada kaldı.

Fatih Karagümrük maçında da sadece 1 dakika forma şansı bulabilen Cenk Tosun'un bu durumdan rahatsız olduğu öğrenildi.

Deneyimli oyuncunun en fazla süre aldığı maçlar 15’er dakikayla Başakşehir ve Giresunspor karşılaşmaları oldu.

Burak Yılmaz’ın vedası nedeniyle A Milli Takım’ın birinci forveti olması beklenen Cenk, Beşiktaş’ta yeterince şans bulamadığı için ay-yıldızlı ekibe de gidemiyor.

Trabzon maçında forma bekliyor

Antrenmanlarda sürekli iyi çalışan başarılı futbolcu bu durumdan dolayı da ayrı bir üzüntü yaşıyor.

Valerien Ismael ile görüşen Cenk Tosun'un üzüntüsünü hocasıyla da paylaştığı ancak henüz bir çözüme ulaşılamadığı da gelen haberler arasında.

31 yaşındaki santrfor Trabzon maçında ilk 11'de oynamak istiyor.