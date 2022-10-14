  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Cenk Tosun kazan kaldırdı!
Spor

Cenk Tosun kazan kaldırdı!

A Milli Takım'ın as santrforu olmayı hedefleyen Cenk Tosun'un ilk 11'de yeteri kadar şans bulamadığı için üzgün olduğu, bu konuyu da teknik direktör Valerien Ismael ile konuştuğu öğrenildi.

Yeniakit Publisher
2022-10-14 12:07:00 -
Cenk Tosun kazan kaldırdı!

A Milli Takım'ın as santrforu olmayı hedefleyen Cenk Tosun'un ilk 11'de yeteri kadar şans bulamadığı için üzgün olduğu, bu konuyu da teknik direktör Valerien Ismael ile konuştuğu öğrenildi.

2018’de 22,5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer olduğu Everton’la sözleşmesi bitince Beşiktaş’a dönen 31 yaşındaki milli oyuncu şimdiye kadar ilk 11’de hiç yer almadı. Cenk Tosun 8 lig maçında yalnızca 84 dakika sahada kaldı.

Fatih Karagümrük maçında da sadece 1 dakika forma şansı bulabilen Cenk Tosun'un bu durumdan rahatsız olduğu öğrenildi.

Deneyimli oyuncunun en fazla süre aldığı maçlar 15’er dakikayla Başakşehir ve Giresunspor karşılaşmaları oldu.

Burak Yılmaz’ın vedası nedeniyle A Milli Takım’ın birinci forveti olması beklenen Cenk, Beşiktaş’ta yeterince şans bulamadığı için ay-yıldızlı ekibe de gidemiyor.

Trabzon maçında forma bekliyor

Antrenmanlarda sürekli iyi çalışan başarılı futbolcu bu durumdan dolayı da ayrı bir üzüntü yaşıyor.

Valerien Ismael ile görüşen Cenk Tosun'un üzüntüsünü hocasıyla da paylaştığı ancak henüz bir çözüme ulaşılamadığı da gelen haberler arasında.

31 yaşındaki santrfor Trabzon maçında ilk 11'de oynamak istiyor.

 

 

Ferdi Tayfur'un dünyası başına yıkıldı!
Ferdi Tayfur'un dünyası başına yıkıldı!

Medya

Ferdi Tayfur'un dünyası başına yıkıldı!

Ferdi Tayfur bu habere çok sevinecek! Tayfur son durumu ile ilgili konuştu
Ferdi Tayfur bu habere çok sevinecek! Tayfur son durumu ile ilgili konuştu

Medya

Ferdi Tayfur bu habere çok sevinecek! Tayfur son durumu ile ilgili konuştu

Putin'in nükleer silah tehdidini ciddiye alıyoruz" target="_blank">
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'ten açıklama: Putin'in nükleer silah tehdidini ciddiye alıyoruz
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'ten açıklama: Putin'in nükleer silah tehdidini ciddiye alıyoruz

Dünya

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'ten açıklama: Putin'in nükleer silah tehdidini ciddiye alıyoruz

Fahrettin Altun: Toplam yatırım değeri milyar dolara ulaştı! Katar'dan Türkiye'ye önemli ziyaret!
Fahrettin Altun: Toplam yatırım değeri milyar dolara ulaştı! Katar'dan Türkiye'ye önemli ziyaret!

Gündem

Fahrettin Altun: Toplam yatırım değeri milyar dolara ulaştı! Katar'dan Türkiye'ye önemli ziyaret!

Rusya'dan nükleer tehdit! Finlandiya: Nükleer olaylara karşı halka iyot tablet tavsiye edildi!
Rusya'dan nükleer tehdit! Finlandiya: Nükleer olaylara karşı halka iyot tablet tavsiye edildi!

Dünya

Rusya'dan nükleer tehdit! Finlandiya: Nükleer olaylara karşı halka iyot tablet tavsiye edildi!

Bu içecek ile beyaz saça elveda deyin! Sarımsak, bal limon keten tohumu yağı karışımı...
Bu içecek ile beyaz saça elveda deyin! Sarımsak, bal limon keten tohumu yağı karışımı...

Kadın - Aile

Bu içecek ile beyaz saça elveda deyin! Sarımsak, bal limon keten tohumu yağı karışımı...

Toz zerdeçal nasıl kullanılır? Zerdeçalın faydaları neler, ne kadar tüketilir?
Toz zerdeçal nasıl kullanılır? Zerdeçalın faydaları neler, ne kadar tüketilir?

Kadın - Aile

Toz zerdeçal nasıl kullanılır? Zerdeçalın faydaları neler, ne kadar tüketilir?

Kişisel verilerin korunması: Mücadele Yasası ile sosyal medyada güvenli dönem başlıyor! Yanlış bilinen 9 soruya cevap
Kişisel verilerin korunması: Mücadele Yasası ile sosyal medyada güvenli dönem başlıyor! Yanlış bilinen 9 soruya cevap

Gündem

Kişisel verilerin korunması: Mücadele Yasası ile sosyal medyada güvenli dönem başlıyor! Yanlış bilinen 9 soruya cevap

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23