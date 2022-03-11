Cenk Tosun imzayı atıyor

Premier Lig ekibi Everton'dan ayrılmaya hazırlanan milli futbolcu Cenk Tosun tekrardan Süper Lig'e dönmeye hazırlanıyor.

Everton forması giyen Cenk Tosun, atlattığı sakatlığının ardından zaman zaman forma şansı bulsa da Premier Lig'den ayrılmaya karar verdi. Golcü oyuncunun sözleşmesi de sezon sonunda bitiyor.

Star'ın haberine göre; 31 yaşındaki oyuncu kariyerine Türkiye'de devam etme kararı aldı. Beşiktaş ile 3 yıllık anlaşmaya varan Cenk Tosun'a yıllık 1.6 milyon Euro teklifte bulunuldu. Golcü futbolcu sezon sonunda yeniden Beşiktaş'a dönecek.

Ağır sakatlık geçirmişti

Geçtiğimiz sezonun devre arasında Beşiktaş'a dönen Cenk Tosun siyah beyazlıların Erzurumspor ile deplasmanda karşılaştığı maçta ağır bir sakatlık geçirmişti. Sezonu kapatan milli futbolcu Everton'a dönmüş ve yeni yeni forma şansı bulmuştu.

Golcü futbolcu Everton'da bu sezon sadece 3 maçta forma giydi ve karşılaşmaların tümünde de sonradan oyuna dahil oldu. Cenk, gol ya da asist yapamadı.

Milli futbolcu Beşiktaş'ta forma giydiği dönemde 3 Süper Lig şampiyonluğu bir de Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşadı. 30 yaşındaki golcü Beşiktaş kariyerinde 146 maça çıkarken, 67 gol ve 14 asistlik bir performans sergiledi.