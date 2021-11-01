Cenk Tosun geri dönüyor

Geçtiğimiz sezon Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen ve sakatlanan milli futbolcu Cenk Tosun, Wolverhampton maçının kadrosuna dahil edildi.

Geçtiğimiz sezon Everton'dan Beşiktaş'a kiralanan ve Erzurumspor deplasmanında sol dizinden sakatlanan Cenk Tosun, İngiliz ekibinin Wolverhampton ile oynayacağı maçın kadrosuna dahil edildi.

7 ay sonra sahalara geri dönecek olan başarılı forvet oyuncu, sosyal medya hesabından Wolverhampton ile oynayacakları karşılaşmanıın maç görselini paylaştı.

İngiliz ekibiyle olan sözleşmesi 30 Haziran 2022 yılına kadar devam eden Cenk Tosun, çıktığı 58 maçta 11 gol ve 6 asist kaydetti.

Milli oyuncu, geçen sezon da siyah-beyazlı formayla 4 maça çıkmış ve 3 gol, 1 asist ile oynamıştı.