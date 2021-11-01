  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Cenk Tosun geri dönüyor
Spor

Cenk Tosun geri dönüyor

Geçtiğimiz sezon Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen ve sakatlanan milli futbolcu Cenk Tosun, Wolverhampton maçının kadrosuna dahil edildi.

Yeniakit Publisher
2021-11-01 17:44:00 -
Cenk Tosun geri dönüyor

Geçtiğimiz sezon Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen ve sakatlanan milli futbolcu Cenk Tosun, Wolverhampton maçının kadrosuna dahil edildi. 

Geçtiğimiz sezon Everton'dan Beşiktaş'a kiralanan ve Erzurumspor deplasmanında sol dizinden sakatlanan Cenk Tosun, İngiliz ekibinin Wolverhampton ile oynayacağı maçın kadrosuna dahil edildi.
7 ay sonra sahalara geri dönecek olan başarılı forvet oyuncu, sosyal medya hesabından Wolverhampton ile oynayacakları karşılaşmanıın maç görselini paylaştı.

İngiliz ekibiyle olan sözleşmesi 30 Haziran 2022 yılına kadar devam eden Cenk Tosun, çıktığı 58 maçta 11 gol ve 6 asist kaydetti.

Milli oyuncu, geçen sezon da siyah-beyazlı formayla 4 maça çıkmış ve 3 gol, 1 asist ile oynamıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Cupcake tarifi, nasıl yapılır?
Kadın - Aile

Cupcake tarifi, nasıl yapılır?

Sevdiklerinizi mutlu etmek istediğiniz zamanlar için hemen hazırlayabileceğiniz çok pratik bir tatlı, kolay kakaolu cupcake tarifi.
odatv baldır bacak göremeyince karalar bağladı!
Gündem

odatv baldır bacak göremeyince karalar bağladı!

Zonguldak'taki 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları sırasında, kentte gün boyu mehteran çalması ve bu uygulamanın akşam düzenlenen fener a..
Erdoğan'dan Glasgow açıklaması: Bundan dolayı gitmekten vazgeçtik
Gündem

Erdoğan'dan Glasgow açıklaması: Bundan dolayı gitmekten vazgeçtik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Roma Zirvesi'nin ardından uçakta gazetecilerin sorularını cevapladı. Erdoğan, ABD Başkanı Biden ile ..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay