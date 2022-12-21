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Spor Cenk Tosun, Beşiktaş'ı sırtladı
Spor

Cenk Tosun, Beşiktaş'ı sırtladı

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nda Şanlıurfaspor'u 4-2 mağlup ederek Son 16'ya kalmayı başardı.

Yeniakit Publisher
2022-12-21 23:15:00 -
Cenk Tosun, Beşiktaş'ı sırtladı

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçında Beşiktaş ile Şanlıurfaspor kozlarını paylaştı. İlk 15 dakikada 2-0 geriye dönen Beşiktaş, Cenk Tosun'la hayata döndü. Tecrübeli forvet 67 ve 69'da attığı gollerle eşitliği getirdi. Ardından N'Koudou ve Weghorts sahneye çıktı, Kara Kartal maçı 4-2 kazandı.

Ziraat Türkiye Kupası'nda Süper Lig'in devleri fire vermedi. Fenerabahçe ve Trabzonspor'un ardından Beşiktaş da rakibini eledi.

İlk 15 dakika sürpriz oldu

Şanlıurfaspor, ilk 15 dakikada Kemal Rüzgar'ın golleriyle skoru 2-0'a getirdi. Siyah-Beyazlılar, 29. dakikada 2 değişiklik birden yaptı. Atiba ve Dele Alli çıktı, Tayyip Talha ve Gedson Fernandes oyuna girdi.

Cenk Farkı

Beşiktaş, 67'de Cenk Tosun'la skoru 2-1 getirdi. Cenk Tosun 70'de bir kez daha sahneye çıktı, Beşiktaş beraberliği buldu. 73'te N'Koudou attığı şık golle Beşiktaş'ı öne geçirdi. 85'te Weghorts, skoru tayin etti: 4-2! Beşiktaş, turu atlayan taraf oldu.

Kura çekimi cuma günü

Ziraat Türkiye Kupası'nda Son 16 Turu kuru çekimi 23 Aralık Cuma günü gerçekleşecek.

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