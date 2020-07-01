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Spor

Cenk Özkacar kimdir nerelidir kaç yaşındadır? Cenk Özkaçar hayatı biyografisi

Son dakika transfer haberleri son günlerde sıklıkla duyulmakta. Süper Lig karşılaşmaları seyircisiz olarak oynanmaya devam edilirken bir yandan bu yıl şampiyon hangi takımın olacağı merak edilirken diğer yandan da takımların transfer haberleri de yakından takip ediliyor. Trabzonspor’un renklerine katmak istediği Cenk Özkacar gündemde. Peki Cenk Özkacar kimdir, Cenk Özkacar nerelidir kaç yaşındadır? Cenk Özkacar hangi takımda oynuyor?

Yeniakit Publisher
2020-07-01 08:33:00 - 2020-07-01 08:34:22
Cenk Özkacar kimdir nerelidir kaç yaşındadır? Cenk Özkaçar hayatı biyografisi

Cenk Özkacar kimdir? Altınordu altyapısında başlayan Cenk Özkacar 2000 yılında İzmir'de doğdu. Stoper mevkinde görev yapmasının yanı sıra sol bekte de oynayabilen Cenk, 1.90 boyunda. Güncel değeri 175 bin Euro olan genç futbolcu Altay kulübünde forma giyiyor. Bu sezon 9 maçta görev alan Özkacar, 705 dakika sahada kaldı. Altay'da profesyonel olan genç oyuncu, geçen sezon kiralık olarak 3´üncü Lig'de Karacabey Belediyespor'da oynamıştı. 

 

 

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