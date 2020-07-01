Cenk Özkacar kimdir nerelidir kaç yaşındadır? Cenk Özkaçar hayatı biyografisi

Son dakika transfer haberleri son günlerde sıklıkla duyulmakta. Süper Lig karşılaşmaları seyircisiz olarak oynanmaya devam edilirken bir yandan bu yıl şampiyon hangi takımın olacağı merak edilirken diğer yandan da takımların transfer haberleri de yakından takip ediliyor. Trabzonspor’un renklerine katmak istediği Cenk Özkacar gündemde. Peki Cenk Özkacar kimdir, Cenk Özkacar nerelidir kaç yaşındadır? Cenk Özkacar hangi takımda oynuyor?