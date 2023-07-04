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Dünya Cenin'de katliam var! Filistinli anne şehid evladıyla böyle vedalaştı!
Dünya

Cenin'de katliam var! Filistinli anne şehid evladıyla böyle vedalaştı!

Yeniakit Publisher
2023-07-04 13:31:00 - 2023-07-04 13:32:45

İşgalcilerin Cenin'e yönelik saldırıların da şehit olan Filistinlilerin sayısı 10’a yükselirken, 20’si ağır yaklaşık 100 kişi yaralandı.

İşgalcilerin Cenin'e yönelik saldırıların da şehit olan Filistinlilerin sayısı 10’a yükselirken, 20’si ağır yaklaşık 100 kişi yaralandı.

İşgalcilerin çok sayıda asker, zırhlı araç, buldozerler ve insansız hava araçlarıyla kuşatmasını sürdürdüğü bölgeden sık sık patlama sesleri geliyor. Filistinli anneler işgalcilerin hain saldırısında katledilen evlatlarıyla vedalaşıyor.

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