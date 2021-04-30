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Gündem Cenin zannedilen parça hayvana ait çıktı
Gündem

Cenin zannedilen parça hayvana ait çıktı

Antalya'nın Kepez ilçesinde bir çöp konteynerinde bulunan ve cenine benzetilen parçanın bir hayvana ait olduğu belirlendi.

Yeniakit Publisher
2021-04-30 17:38:00 -
Cenin zannedilen parça hayvana ait çıktı

Antalya'nın Kepez ilçesi Yeşilyurt Mahallesi 4301 Sokak'taki çöp konteynerinde 27 Nisan'da bulunan ve cenin olduğu düşünülerek Adli Tıp Kurumu'na götürülen parça üzerinde yapılan inceleme tamamlandı. İncelemede parçanın bir hayvana ait olduğu belirlendi.

Cenin olduğunu düşündükleri parçayı fark edenler durumu polise bildirmiş, olay yerinde yapılan incelemenin ardından parça, Antalya Adil Tıp Kurumu'na götürülmüştü.

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