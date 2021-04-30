Cenin zannedilen parça hayvana ait çıktı
Antalya'nın Kepez ilçesinde bir çöp konteynerinde bulunan ve cenine benzetilen parçanın bir hayvana ait olduğu belirlendi.
Antalya'nın Kepez ilçesi Yeşilyurt Mahallesi 4301 Sokak'taki çöp konteynerinde 27 Nisan'da bulunan ve cenin olduğu düşünülerek Adli Tıp Kurumu'na götürülen parça üzerinde yapılan inceleme tamamlandı. İncelemede parçanın bir hayvana ait olduğu belirlendi.
Cenin olduğunu düşündükleri parçayı fark edenler durumu polise bildirmiş, olay yerinde yapılan incelemenin ardından parça, Antalya Adil Tıp Kurumu'na götürülmüştü.