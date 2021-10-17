Cengiz yönetimi ibra edildi

Galatasaray Kulübünde Mustafa Cengiz başkanlığındaki yönetim kurulunun 2020 yılı faaliyetleri hem mali hem de idari yönden ibra edildi.

Sarı-kırmızılı kulübün yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yapılamayan 2020 yılı olağan genel kurul toplantısı, Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda gerçekleştirildi.

Kovid-19 salgını önlemleri kapsamında sadece kulüp üyelerinin katılımıyla yapılan toplantıya, basın mensupları ve misafirler alınmadı.

Metin Sinan Aslan başkanlığında gerçekleştirilen genel kurulda, 2020 yılı faaliyet ve denetim raporları dönemin yönetim kurulu tarafından sunulduktan sonra görüşmelere geçildi.

Görüşmelerin ardından kapalı usulle ibra oylamasına geçildi. Üyeler, kurulan dört sandıkta mali ve idari ibra için ayrı ayrı oy kullandı.

Genel kurulda mali ibra için 642 oy kullanıldı. Bu oylamada 391 üye ibra, 241 üye de ibrasızlık yönünde oy verdi. 10 üye de çekimser oy kullandı.

İdari açıdan ise 645 üye sandığa gitti. Bu üyelerden 343'ü ibra, 298'i de ibrasızlık yönünde oy kullanırken, 3 üye çekimser kaldı, bir oy da iptal edildi.

Böylece Mustafa Cengiz yönetiminin 2020 yılı faaliyetleri, genel kurulda hem mali hem de idari olarak aklandı.

Sarı-kırmızılı kulübün kongresinde, denetim kurulunun 2020 yılı faaliyetleri de ibra edildi.

Toplantıda yapılan açık oylamada 127 üye denetim kurulunun ibrası yönünde oy kullanırken, 90 üye ise tersi yönde oy verdi.

Galatasaray Kulübünde Mustafa Cengiz başkanlığındaki yönetimlerin 2018 ve 2019 yıllarındaki faaliyetleri idari yönden ibra edilmemişti.

2018 yılı olağan genel kurulunda mali açıdan ibra edilen Mustafa Cengiz yönetimi, idari açıdan ibrayı alamamıştı. Yönetim kurulu, uzun süren mahkeme kararıyla aklanarak göreve devam edebilmişti.

Kovid-19 nedeniyle ertelenen ve dün gerçekleştirilen 2019 yılı olağan genel kurulunda ise Cengiz yönetimi mali yönden aklanırken, idari yönden üyelerden ibrayı alamadı.