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Cengiz Ünder'li Marsilya kazandı
Spor Cengiz Ünder'li Marsilya kazandı
Spor

Cengiz Ünder'li Marsilya kazandı

Milli futbolcumuz Cengiz Ünder, takımı Marsilya'nın Saint-Etienne'i 3-1 yendiği maçta bir gol attı.

Yeniakit Publisher
2021-08-29 00:29:00 -
Cengiz Ünder'li Marsilya kazandı

Fransa Birinci Futbol Ligi'nde oynanan maçta milli futbolcu Cengiz Ünder'in formasını giydiği Olympique Marsilya, sahasında Saint-Etienne'i 3-1 mağlup etti.

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi E Grubu'ndaki rakibi Olympique Marsilya, sahasında Saint-Etienne'i ağırladı.

Marsilya ekibine galibiyeti getiren golleri 23. dakikada Guendouzi, 51. dakikada Gerson ve 68. dakikada Cengiz Ünder attı. Konuk ekibin tek golünü 32. dakikada Kolodziejczak kaydetti.

90 dakika sahada kalan milli futbolcu, bu sezon dördüncü maçında üçüncü kez rakip fileleri havalandırdı.

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