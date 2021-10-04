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Spor Cengiz Ünder'in takımı Marsilya kaybetti
Spor

Cengiz Ünder'in takımı Marsilya kaybetti

Fransa Birinci Futbol Ligi'nde (Ligue 1) oynanan maçta Lille, Olimpik Marsilya'yı 2-0'lık skorla yendi.

Yeniakit Publisher
2021-10-04 02:36:00 -
Cengiz Ünder'in takımı Marsilya kaybetti

Ligue 1'in 9. haftasında Lille, Marsilya'yı ağırladı. Lille'de Burak Yılmaz ve Zeki Çelik, Olimpik Marsilya'da ise Cengiz Ünder maça ilk 11'de başladı. Lille'de Yusuf Yazıcı oyuna 88. dakikada girdi.

Maçtaki goller 28 ve 90. dakikada Jonathan David'ten geldi.

Cengiz Ünder, 77. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.

Bu skorla Lille, ligde üst üste 3. galibiyetini aldı. Ligue 1'de Lille ve Marsilya 14'er puana sahip.

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