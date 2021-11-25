Cengiz Ünder'den Galatasaray itirafı

UEFA Avrupa Ligi E Grubu 5. maçında Galatasaray, sahasında Marsilya'yı konuk edecek. Kritik karşılaşma öncesinde Fransa'nın önde gelen gazetelerinden L'Equipe, milli futbolcumuz Cengiz Ünder'le ilgili özel bir bölüm yayınladı.

"Akademi takımına karşı oynadığım maçın ardından kalmamı istediler"

Milli futbolcumuz henüz akademi takımında oynarken Galatasaray'a karşı mücadele ettiği bir maçtan sonra sarı-kırmızılılardan davet aldığını belirtirken, "Akademi takımına karşı oynadığım maçın ardından kalmamı istediler. Her zaman arkamda duran babam, genç yaşımda beni bir başıma İstanbul'da bırakma konusunda kararsız kaldı ve olmadı" ifadelerini kullandı.