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Spor Cengiz Ünder Marsilya'da coştu
Spor

Cengiz Ünder Marsilya'da coştu

Fransa Ligue 1'de milli futbolcumuz Cengiz Ünder'in formasını giydiği Marsilya, deplasmanda Brest'i 4-1'lik skorla yendi.

Yeniakit Publisher
2022-03-14 02:55:00 -
Cengiz Ünder Marsilya'da coştu

Fransa Ligue 1'de milli futbolcumuz Cengiz Ünder'in formasını giydiği Marsilya, deplasmanda Brest ile karşılaştı. Mücadele 4-1 konuk ekibin üstünlüğü ile noktalandı.

Marsilya'ya galibiyeti getiren goller Gerson, Milik, Harit ve Cengiz Ünder'den geldi. Brest'in tek golünü ise Cardona kaydetti.

Marsilya bu sonucun ardından 50 puanla ikinci sıraya yükseldi. Brest ise 35 puanda kaldı.

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