İtalyan ekibi Roma’da forma giyen Cengiz Ünder, Fransa temsilcisi Marsilya ile anlaştı. Peki, Cengiz Ünder’in bonservisi ne kadar?

Cengiz Ünder bonservisi | Cengiz Ünder kaç yaşında kariyeri

Roma, Fransa temsilcisi Olympique Marsilya'ya satın alma opsiyonuyla kiraladığı milli futbolcu Cengiz Ünder'in transferine ilişkin mali detayları paylaştı.

Sarı-kırmızılı İtalyan kulübünden yapılan açıklamada, 23 yaşındaki Cengiz Ünder'in Fransız takımına 30 Haziran 2022'ye kadar kiralandığı ve milli oyuncunun kiralama bedelinin ek faktörlerle en fazla 500 bin avroyu bulacağı belirtildi.

Cengiz Ünder'in satın alma opsiyonuyla Olympique Marsilya'ya kiralandığının aktarıldığı açıklamada, satın alma bedelinin de 8,4 milyon avro olduğu kaydedildi. Ayrıca Fransız takımının Cengiz Ünder için satın alma opsiyonunu kullanarak transferi kalıcı hale getirmesi durumunda, Roma Kulübünün, milli oyuncunun bir sonraki transferinden yüzde 20'lik satış payı alacağı ifade edildi.

Roma Kulübü, Cengiz Ünder'e yeni takımında başarılar diledi.

Cengiz Ünder 14 Temmuz 1997'de Balıkesir'de dünyaya geldi. Cengiz Ünder 2007-2013 yılları arasında Bucaspor akedemisinde forma giydi. 2007'de Cengiz Altınordu altyapısına transfer oldu. 2014 yılına kadar Gümüşordu adı verilen takımda forma giydikten sonra 2014 yılında A takıma alındı. Cengiz ünder 2016'da Başakşehir'e imza attı.

Cengiz Ünder, 2017 yaz aylarında Medipol Başakşehir'den Roma'ya transfer olmuş, sarı-kırmızılı formayla 88 maçta 17 gol atmıştı.

Milli futbolcu, 2020-2021 sezonunu ise İngiltere Premier Lig ekiplerinden Leicester City'de kiralık olarak geçirmişti.

Olympique Marsilya, gün içinde yaptığı açıklamada, 23 yaşındaki kanat oyuncusunun kiralanması konusunda İtalyan temsilcisi Roma ile anlaşma sağlandığını ve milli futbolcunun sağlık kontrollerinin ardından sözleşme imzalandığını duyurmuştu.